  1. هنر
  2. سایر
۱۳ دی ۱۳۸۲، ۱۲:۳۱

پس از يك توقف چند هفته اي

ساخت " مشق عشق" از سر گرفته شد

ساخت مجموعه تلويزيوني « مشق عشق » كه نخستين تجربه كارگرداني بهرام بهراميان به شمار مي رود ، پس از چند هفته توقف به علت مشكلات مالي بار ديگر از سر گرفته شد.

به گزارش خبرنگار هنري " مهر"  اين مجموعه داستان يك قهرمان واليبال را روايت مي كند كه بر اثر سانحه اي توان پاهاي خود را از دست مي دهد.
 در اين مجموعه  كه در قالب 15 قسمت 50 دقيقه اي ارايه مي شود ،  لاله اسكندري، حسن جوهرچي، كمند امير سليماني، آتيلا پسياني، برزو ارجمند، محمود عزيزي، شيرين بينا و ژاله علو به عنوان بازيگران اصلي به ايفاي نقش مي پردازند.
کد مطلب 49068

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها