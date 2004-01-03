ساخت " مشق عشق" از سر گرفته شد

به گزارش خبرنگار هنري " مهر" اين مجموعه داستان يك قهرمان واليبال را روايت مي كند كه بر اثر سانحه اي توان پاهاي خود را از دست مي دهد.
در اين مجموعه كه در قالب 15 قسمت 50 دقيقه اي ارايه مي شود ، لاله اسكندري، حسن جوهرچي، كمند امير سليماني، آتيلا پسياني، برزو ارجمند، محمود عزيزي، شيرين بينا و ژاله علو به عنوان بازيگران اصلي به ايفاي نقش مي پردازند.
ساخت مجموعه تلويزيوني « مشق عشق » كه نخستين تجربه كارگرداني بهرام بهراميان به شمار مي رود ، پس از چند هفته توقف به علت مشكلات مالي بار ديگر از سر گرفته شد.
کد مطلب 49068
نظر شما