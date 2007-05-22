فرانسه انفجار در بیروت را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شین هوا، "ژان باتیست متئی" سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در جمع خبرنگاران اظهار داشت : فرانسه به شدت انفجار دوشنبه شب در بیروت را که به زخمی شدن چندین نفر منجر شد، محکوم می کند.

وی خاطرنشان کرد : پاریس امیدوار است که تمامی جوانب تاریک این انفجارها روشن شود و عاملان اصلی آن شناخته شوند.

دولت فرانسه همچنین تمامی لبنانی ها را به متحد بودن و حمایت از مقامات خود در برابر مشکلات و عواملی که به ثبات لبنان لطمه وارد می کند، فراخواند.

به گزارش مهر، شب گذشته انفجاری در منطقه مسیحی نشین الاشرفیه در بیروت به وقوع پیوست که به دنبال آن یک زن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند.

یک افسرپلیس لبنان درباره این انفجار تصریح کرد : این انفجارکه شب گذشته به وقوع پیوست؛ یک عملیات تروریستی و ناشی از انفجار یک بمب بود که در یک دستگاه خودرو کار گذاشته شده بود.