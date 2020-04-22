فؤاد غزیعلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شرایط تخصیص سهمیه سوخت ناوگان حقیقی که به علت مغایرت اطلاعات مالک با اطلاعات سامانه ثبت احوال موفق به دریافت اعتبار سهمیه سوخت نشده‌اند، اعلام شد.

وی افزود: در مرحله اول اطلاعات مندرج در کارت ملی و شناسنامه مالک با اطلاعات مندرج در سامانه کارت هوشمند ناوگان مطابقت داده خواهد شد و مغایرت احتمالی در سامانه کارت هوشمند ناوگان اصلاح می‌شود.

معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان بیان کرد: در صورت مطابقت اطلاعات و نداشتن مغایرت در آنها، در مرحله بعد مالک ناوگان برای بررسی علت تأیید نشدن ثبت احوال به سازمان مذکور مراجعه کنند.