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۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۱:۰۴

از سوی معاونت حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان:

شرایط اعتبار سهمیه سوخت ناوگان سواری بین‌شهری اعلام شد

شرایط اعتبار سهمیه سوخت ناوگان سواری بین‌شهری اعلام شد

اهواز- معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان شرایط تخصیص اعتبار سهمیه سوخت را به مالکان ناوگان سواری بین‌شهری اعلام کرد.

فؤاد غزیعلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شرایط تخصیص سهمیه سوخت ناوگان حقیقی که به علت مغایرت اطلاعات مالک با اطلاعات سامانه ثبت احوال موفق به دریافت اعتبار سهمیه سوخت نشده‌اند، اعلام شد.

وی افزود: در مرحله اول اطلاعات مندرج در کارت ملی و شناسنامه مالک با اطلاعات مندرج در سامانه کارت هوشمند ناوگان مطابقت داده خواهد شد و مغایرت احتمالی در سامانه کارت هوشمند ناوگان اصلاح می‌شود.

معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان بیان کرد: در صورت مطابقت اطلاعات و نداشتن مغایرت در آنها، در مرحله بعد مالک ناوگان برای بررسی علت تأیید نشدن ثبت احوال به سازمان مذکور مراجعه کنند.

کد مطلب 4906842

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