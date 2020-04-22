به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن مقدم نیا پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در شاهرود ضمن بیان اینکه این اداره کل پویش #زبان_ذهن را در دوران کرونایی با هدف شناسایی ایده‌های کاربردی در زمینه‌های مختلف برگزار می‌کند، بیان کرد: دست سازه‌های بازیافتی، درآمدزایی در ایام کرونا و بهترین فواید بیماری کرونا سه محوری هستند که علاقمندان می‌توانند آثارشان را در این قالب‌ها ارسال کنند.

وی با بیان اینکه عکس، نوشته، فیلم و متن چهار بخش این همایش هستند، بیان کرد: علاقمندان می‌توانند آثار خود را از روز سوم الی دهم اردیبهشت‌ماه ۹۹ به آی دی @zaban_zehn در فضای مجازی ارسال کنند تا از بین ایده‌های مطروحه، ۱۲ مورد برای داوری عمومی در صفحه مجازی این پویش قرار گرفته و مردم هفت اثر برتر را انتخاب نمایند.

مدیر روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان، گفت: هفت ایده برتر که بیشتری امتیاز مردمی را دریافت کند به ترتیب ۲۵۰ هزار، ۲۲۰ هزار، ۱۷۰ هزار، ۱۴۰ هزار، ۱۰۰ هزار، ۷۰ هزار و ۵۰ هزار تومان جایزه نقدی اهدا می‌شود.

مقدم نیا با بیان اینکه آثار باید دارای فاکتورهایی باشند تا به بخش مسابقه راه یابند، بیان کرد: هر اثر برای راهیابی به دور نهایی حداقل باید ۶۰ امتیاز به دست آورد به این شکل که در بخش دست سازه‌های بازیافتی، خلاقیت و تکراری نبودن ایده پنج امتیاز، عدم استفاده از مواد سالم سه امتیاز و زیبایی سه امتیاز دارند و در نهایت ۱۰ امتیاز هم سازه نهایی خواهد داشت.

وی افزود: در بخش درآمدزایی در ایام کرونا که دارای ۳۰ امتیاز است می‌بایست فاکتور قابلیت اجراشدن را در نظر داشت و در محور سوم که بهترین فواید کرونا است می‌بایست حداقل سه فایده ذکر شود و این بخش دارای ۲۰ امتیاز است همچنین افراد می‌توانند تا ۱۰ فایده برای کرونا برشمارند.

به گزارش خبرنگار مهر، این پویش به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان و همکاری کانون سیدالشهدا (ع) شاهرود برگزار می‌شود.