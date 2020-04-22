سارقان به عنف دوچرخه و تلفن همراه در اهواز دستگیر شدند

سرهنگ محسن دالوند در گفتوگو با خبرنگار مهر، در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت به عنف دوچرخه و تلفن همراه در برخی از مناطق شهر اهواز توسط سرنشینان یک خودرو سواری پراید و انتشار تصویرهای مربوط به یکی از این سرقتها در فضای مجازی، بررسی موضوع و دستگیری سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: مأموران کلانتری ۲۷ اهواز با اقدامات اطلاعاتی توانستند هویت ۲ سارق را در خصوص سرقتهای به وقوع پیوسته شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی طی یک عملیات ضربتی در مخفیگاهشان دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی اهواز تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، یک دستگاه دوچرخه و۲ دستگاه تلفن همراه سرقتی همچنین قمه و چاقویی که به وسیله آن شهروندان را تهدید و سرقت میکردند، کشف شد.
دالوند در پایان بیان کرد: متهمان پس از شناسایی توسط مالباختگان، به ۸ فقره سرقت به عنف تلفنی همراه و ۳ فقره سرقت به عنف دوچرخه در نقاط مختلف شهر اهواز اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل داده شدند.
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