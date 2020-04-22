به گزارش خبرنگار مهر، یارالله کاکولوند امروز چهارشنبه در نخستین جلسه استانی کمیته صلح و سازش دادگستری لرستان با اشاره به اهمیت و جایگاه ویژه صلح و سازش در دین مبین اسلام و فرهنگ کشور، اظهار داشت: از آنچه که در آیات و روایات متعدد استنباط می‌شود این است که صلح و سازش راهکار فرهنگی بسیار مهمی در کاهش اختلافات و مشکلات اجتماعی محسوب می‌شود و دارای آثار و برکات بی شماری است و می‌توان آن را به باقیات و صالحات تعبیر کرد.

وی، افزود: در سال گذشته تعداد ۱۰۷ هزار و ۸۵۷ پرونده در شعب شورای حل اختلاف استان مختومه شده است.

رئیس شورای حل اختلاف لرستان، گفت: تعداد ۲۲ هزار و ۴۹۶ فقره از پرونده‌های جریانی در شعب و واحدهای اجرای احکام شوراها به صلح و سازش منتهی و از این تعداد ۱۶ فقره پرونده قتل عمد و یک فقره پرونده قتل غیر عمدی به صلح و سازش رسیده است.

کاکولوند، گفت: همچنین تعداد ۴۵۶ نفر از زندانیان جرایم غیر عمد نیز آزاد شده اند.