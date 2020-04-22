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۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۱:۲۳

رئیس شورای حل اختلاف لرستان:

آزادی ۴۵۶ نفر از زندان‌های لرستان/ ۱۶ پرونده قتل منجر به سازش شد

آزادی ۴۵۶ نفر از زندان‌های لرستان/ ۱۶ پرونده قتل منجر به سازش شد

خرم آباد- رئیس شورای حل اختلاف لرستان از آزادی۴۵۶ نفر از زندانیان جرایم غیر عمد این استان طی سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یارالله کاکولوند امروز چهارشنبه در نخستین جلسه استانی کمیته صلح و سازش دادگستری لرستان با اشاره به اهمیت و جایگاه ویژه صلح و سازش در دین مبین اسلام و فرهنگ کشور، اظهار داشت: از آنچه که در آیات و روایات متعدد استنباط می‌شود این است که صلح و سازش راهکار فرهنگی بسیار مهمی در کاهش اختلافات و مشکلات اجتماعی محسوب می‌شود و دارای آثار و برکات بی شماری است و می‌توان آن را به باقیات و صالحات تعبیر کرد.

وی، افزود: در سال گذشته تعداد ۱۰۷ هزار و ۸۵۷ پرونده در شعب شورای حل اختلاف استان مختومه شده است.

رئیس شورای حل اختلاف لرستان، گفت: تعداد ۲۲ هزار و ۴۹۶ فقره از پرونده‌های جریانی در شعب و واحدهای اجرای احکام شوراها به صلح و سازش منتهی و از این تعداد ۱۶ فقره پرونده قتل عمد و یک فقره پرونده قتل غیر عمدی به صلح و سازش رسیده است.

کاکولوند، گفت: همچنین تعداد ۴۵۶ نفر از زندانیان جرایم غیر عمد نیز آزاد شده اند.

کد مطلب 4906898

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