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۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۱:۴۵

در ولایات سرپل و ارزگان؛

طالبان ۱۵ نیروی امنیتی افغان را کشت

طالبان ۱۵ نیروی امنیتی افغان را کشت

طی شبانه روز گذشته، طالبان با حمله به نیروهای امنیتی افغان در ولایات سرپل و ارزگان، ۱۵ تن را کشته و ۲۴ تن دیگر را نیز مجروح کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، «ذبیح‌الله امانی» سخنگوی والی سرپل می‌گوید طالبان حوالی ساعت ۱ بامداد امروز چهارشنبه به مراکز استقرار نیروهای امنیتی در ولسوالی‌های «سانچارک» و «سوزمه قلعه» حمله کرده است.

به گفته وی، در درگیری میان دو طرف، ۱۱ نیروی امنیتی کشته و ۱۹ تن دیگر زخمی شده‌اند.

این در حالی است که مقام‌های محلی ولایت ارزگان نیز می‌گویند در پی حمله طالبان در شهر «ترینکوت» مرکز این ولایت، ۴ نیروی امنیتی کشته و ۵ تن دیگر زخمی شده‌اند.

وزارت دفاع ملی افغانستان می‌گوید با وجود توافق طالبان مبنی بر کاهش خشونت، این گروه روزانه حداقل ۱۰ حمله علیه نیروهای امنیتی انجام می‌دهد.

اگرچه احتمال می‌رفت با شیوع کرونا، آتش درگیری با کابل فروکش کند؛ طالبان می‌گوید تنها در مناطقی که با بیماری دست به گریبان هستند، آتش‌بس جاری خواهد کرد.

کد مطلب 4906899
مریم خرمایی

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