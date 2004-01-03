واشنگتن، پايتخت جنايتكاران آمريكايي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازشبكه الجزيره، روزنامه آمريكايي"واشنگتن پست" نوشت: با توجه به اينكه نسبت جرم و جنايت در ميان ساكنان شهر واشنگتن در سالهاي اخيري افزايش يافته است، درحال حاضرآمار نشان مي دهد پايتخت اين كشورتبديل به مركزجنايت كاران آمريكايي شده است.

اين روزنامه آمريكايي به آمار ارائه شده توسط پليس محلي آمريكا اشاره كرد و نوشت: فقط درسال گذشته 247 مورد جنايت دراين شهر اتفاق افتاده است، حال آنكه ميزان جرائمي نظير قتل و كشتار درسال 2003 در واشنگتن تنها 6 درصد كاهش يافته بود.

روزنامه واشنگتن پست توضيح داد: ميزان جرائمي همچون قتل درطي يك سال در شهر واشنگتن، به 32/4 تن درهر ده هزار نفر، درديترويت(ميشيگان شمال شرق آمريكا)24/4 و 04/4 نفر در تيمور(ماريلند شرق) رسيده است.

اين روزنامه مي افزايد: بخش گسترده اي از جرائم خشونت آميز درمناطق فقير نشين سياه پوست در شمال شرق و جنوب شرقي شهرواشنگتن روي مي دهد.

مسئولان نظامي آمريكا شهر واشنگتن را درطي 5 سال اخير از لحاظ نسبت جرم و جنايت و قتل درمرتبه اول و دوم قراردادند وگفتند: اين نسبت درشهرهاي نيويورك و لس آنجلس به ترتيب به ميزان 72/0 و 30/1 درهر10هزارنفر مي رسد.



