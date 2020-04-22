کاهش ۲۸ درصدی حجم مخزن سدهای لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا میرزایی امروز چهارشنبه در مصاحبه با خبرنگاران، اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۷۲ درصد از حجم مخازن سدهای استان پر است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل حدود ۲۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی، افزود: با توجه به بارش‌های بی سابقه سال گذشته که منجر به وقوع سیلاب‌های مخرب پنجم و دوازدهم فروردین ماه و هفتم اسفندماه سال ۹۸ شد و خسارت زیادی به زیر ساخت‌های استان وارد کرد، به خاطر مدیریت سیلاب‌های احتمالی بخشی از آب سدها را رهاسازی کردیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان با بیان اینکه دبی ورودی به سدهای استان معادل ۱۵ متر مکعب در ثانیه است، گفت: در حال حاضر دریچه سدها را بسته ایم، تا بتوانیم رواناب‌های ناشی از بارش‌های بهاری را در ظرفیت خالی سدها ذخیره کنیم و آب مورد نیاز بخش کشاورزی را تأمین کنیم.