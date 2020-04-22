اولویت ما برگزاری امتحانات به شیوه حضوری است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه نشست هیئت دولت و در جمع خبرنگاران در موضوع نرمافزار شاد اظهار داشت: شاید مهمترین نکتهای که من باید به عموم خانواده آموزش و پرورش و ملت ایران بگویم، این است که چرا ما این نرم افزار را تولید کردیم. باید این نکته را مدنظر قرار دهیم که به دلیل شیوع کرونا، رعایت حال و سلامت دانش آموزارن و رعایت فاصله گذاری هوشمند مدارس تعطیل شد. این تعطیلات اگر یک یا دو هفته بود، قابل اغماض بود؛ ولی چون این تعطیلات زیاد شد و دورنمایی از آن را نداریم، ما باید آموزش دانش آموزان را استمرار میدادیم.
وزیر آموزش و پرورش گفت: ما نمیتوانیم اجازه دهیم که آموزش یک سال دانش آموزان آسیب ببیند و چون بخش زیادی از محتوایی که سال جاری یاد میگیرند، پشتوانه آموزش آنها در سال بعد خواهد بود، آموزش را باید ادامه میدادیم.
حاجی میرزایی با اشاره به پخش برنامههای آموزشی از طریق تلویزیون افزود: یک گام از آموزش پخش برنامهها از طریق تلویزیون بود که در این راه، تلویزیون کمک خوبی کرد؛ اما این موضوع به تنهایی کافی نبود. اولاً ما در حدود ۱۲ مقطع تحصیلی و ۲۵۰ عنوان درسی داریم که برای این کار نمیشد ۱۲ شبکه در اختیار باشد.
وی عنوان کرد: مورد بعدی در مورد پخش برنامههای آموزشی از طریق تلویزیون این بود که آموزش از این طریق ارتباط تعاملی میان دانش آموز و معلم ندارد و آنها نمیتوانند با هم در ارتباط باشند.
وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: ما در جستجوی بستری بودیم تا تعامل میان دانش آموزان و معلمان ایجاد کنیم. باید محیطی امن را ایجاد میکردیم و دسترسی دیگر بخشها را به آن بسته، منحصراً برای کار آموزش استفاده میشد و در مالکیت خود آموزش و پرورش قرار میگرفت و از همین رو شبکه آموزشی دانش آموز را ایجاد کردیم تا این ارتباط تعاملی برقرار شود.
حاجی میرزایی تصریح کرد: این محیط همان ارتباط واقعی در فضای مدرسه را در فضای مجازی شکل داده و معلم در کلاس و دانش آموزان خودش بوده و مدیر نیز بر این فرآیند نظارت دارد.
وی تاکید کرد: از روز نیمه شعبان تاکنون هر روز بیش از یک میلیون نفر به این شبکه میپیوندند و بیش از ۱۲ میلیون نفر تا کنون به این سامانه در مجموع پیوستهاند. دانش آموزان، معلمان و برخی والدین در حال پیوستن به این شبکه بوده و این کار به سرعت در شرف انجام است.
وزیر آموزش پرورش خاطر نشان کرد: مشکلی که این کار را تهدید میکند این است که برخی از افراد ممکن است در محلی زندگی کنند که دسترسی به اینترنت نداشته و یا گوشی هوشمند نداشته باشند و این مسیر را نمیتوانند تعقیب کنند.
حاجی میرزایی بیان کرد: بنابراین برای همه افرادی که در محیط دسترسی هستند، راه رسمی آموزش و پروش برای ادامه تحصیل همین سامانه شاد است که باید از آن استفاده کنند و در مناطق دیگر مدیران و مسئولان مناطق را موظف کردیم که شیوهای مختلفی را برای استمرار آموزش دانش آموزان طراحی کنند.
وی اظهار داشت: ما متعهد هستیم که هیچ دانش آموزی نباید از تحصیل باز بماند و اگر در منطقه محروم زندگی میکند، از طریق رادیو، راهبران آموزشی، تولید و عرضه بستههای آموزشی، تلویزیون محلی و منطقهای و حتی در برخی موارد به صورت حضوری کار آموزشی آنها باید استمرار یابد.
وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به سوالی در زمینه به برخی مشکلات نرم افزاری در سامانه شاد، افزود: ما از نظر فنی ظرفیت را بالا گرفتیم که تا ۴۰ میلیون نفر ظرفیت برقراری ارتباط دارد. تیم مجربی را از بهترین متخصصان ایران تجهیز کردیم که پشتیبانی فنی این کار را به عهده دارند.
حاجی میرزایی گفت: طبیعی است کاری در این حد گسترده دارای مشکلاتی نیز باشد. به تدریج مرکز تلفنی را ایجاد کردیم که با آن تماس گرفته میشود و اشکالات را منعکس مسکنند و به تبع آن این مشکلات برطرف میشود.
وی ادامه داد: تیم فنی به ما این اطمینان را داده که به سرعت مشکلات فنی این سامانه را حل کند و خوشبختانه بخش کلی مشکلات برطرف شده و بنده متعهد هستم که باقی مشکلات نیز به تدریج حل خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به سوالی در زمینه آخرین تصمیمات برای برگزاری امتحانات عنوان کرد: ما در مورد برگزاری امتحانات تابع پروتکلهای وزارت بهداشت هستیم. در صورتی که پایان دوره آموزشی فرار رسیده و کل محتوای آموزشی ما تدریس شود، اگر امکان برگزاری آزمون حضوری باشد، اولویت ما برگزاری امتحانات به این شیوه است.
حاجی میرزایی اضافه کرد: اما اگر سیاستهای وزارت بهداشت اجازه برگزاری امتحان حضوری را به ما ندهد، به شیوههای دیگری امتحانات را برگزار خواهیم کرد. من به دانش آموزان عزیز و خانوادههای آنها این اطمینان را میدهم که ما همه جور سیاست تسهیل را برای اینکه این سال تحصیلی به بهترین شکل به پایان برسد، اتخاذ خواهیم کرد.
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