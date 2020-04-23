محرومیت های خراسان جنوبی یقه تحصیل را گرفت

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: تعلیم و تربیت با بحران کرونا وارد فضایی کاملاً استثنایی شد. فضایی که تا قبل از این قرار بود در زیرشاخه‌های مختلف زیرساخت‌های آن محیا شود اما با هزار تدبیر بعد از دو ماه بالاخره آموزش و پرورش فضای شاد را برای دانش آموزان به صحنه آورد فضایی که برای درصد قابل توجهی از خانواده‌ها شاد نیست.

«کمی طول کشید که تصمیم گرفتیم چه باید بکنیم برای اینکه حلیا بتواند از فضای مجازی استفاده کند لازم بود گوشی جدیدی بخریم، چون همسرم نگهبان یک مرکز در نهبندان است، با حقوق دریافتی او توان خرید گوشی جدید را نداشتیم، در نهایت همسرم تصمیم گرفت حلیا را با خودش به نهبندان ببرد تا در کنار عمه‌اش بتواند با تدریس در فضای مجازی جلو برود.»

این جملات مادر یکی از دانش آموزان مدرسه‌ای در قلب بیرجند است، شهری که به عنوان مرکز استان انتظار داریم، شرایط بهره‌مندی خانواده‌ها از گوشی‌های مدرن بیشتر باشد.

دردسرهای آموزش مجازی برای والدین

هرچند تعداد این دانش آموزان ممکن است کم‌تر باشد، اما سهم آن‌ها از آموزش و پرورش همچنان بر جای خود باقی است و مسئولان آموزشی استان مکلف‌اند برای این دانش آموزان اقدامی انجام دهند.

حلیا با پیگیری‌های مدیر مدرسه بالاخره در سوم اردیبهشت عضو گروه شاد شد، اما این دانش‌آموز تا کی می‌تواند به دور از مادرش باشد؟

در این بین پدر مادرهایی هم هستند که هیچ خبری از دانش‌آموزانشان نیست. سارا، مهناز، ام‌البنین و… معلم کلاس دوم مدرسه پوشینه بافت در این با ره می‌گوید: از زمانی که قرار شد مطالب را در پیام‌رسان ایتا به بچه‌ها ارائه دهیم با همه خانواده‌ها تماس گرفتم که هر چه زود تر اپلیکیشن‌های مورد نظر را نصب کنند اما از سه دانش‌آموزم هیچ خبری ندارم چون تماس‌هایشان را پاسخ نمی‌دهند.

این معلم هیچ راه دیگری به جز اینکه آدرس آنها را پیدا کند ندارد، چون تماس‌های خود را پاسخ نمی‌دهند، حتی والدینشان بعد از تعطیلی مدرسه‌ها به دلیل کرونا، هیچ تماسی با مدیر یا معلم فرزندشان نداشته‌اند تا روند تحصیل فرزندانشان را جویا شوند!!!

پیگداری مادر سه فرزند است که در روستای امیرآباد ساکن است و در هیچکدام از شبکه‌های آموزشی، آموزش و پرورش شرکت نکرده است.

او می‌گوید: همسرم هفته سوم تعطیلات گوشی‌اش را به مدرسه برد تا مدیر و معاون مدرسه این شبکه‌هایی که اعلام شده را نصب کنند و آموزش بدهند اما مدیر گفته بود روی گوشی شما نمی‌شود اینها را بریزیم.

از او پرسیدم حالا قرار است چه طور برنامه‌های درسی فرزندانتان را دنبال کنید؟ پاسخ می‌دهد: فعلاً که با تلویزیون جلو می‌رویم و بعضی اوقات به معلمشان زنگ می‌زنم.

وی تاکنون هیچ بسته آموزشی از آموزش و پرورش دریافت نکرده است شاید هنوز نام این خانواده به عنوان افرادی که باید بسته آموزشی دریافت کنند به آموزش و پرورش ارسال نشده است.

دانش آموزانی که حاضر نیستند

معلمی دیگر که در مدرسه‌ای در شمال شهر تدریس می‌کند، با اشاره به خانواده‌هایی که دچار آسیب‌های اجتماعی هستند می‌گوید: شرایط دانش آموزان ما بسیار متغیر است مثلاً دانش آموزانی که فرزند طلاق هستند یا یکی از والدین فوت کرده و یا هر دو والد فوت کرده و دانش آموزان با دیگر اعضای خانواده شأن به ویژه پدر بزرگ و مادر بزرگ زندگی می‌کنند.

محمدی می‌گوید: خوب همه اینها به نحوی نتوانسته‌اند خود را با شرایط تطبیق دهند. اینها حتماً در سال تحصیلی آینده با مشکلات زیادی مواجه خواهند بود.

به گفته وی هنوز لیستی از این دانش آموزان تهیه نشده است که به آموزش و پرورش تحویل شود البته آموزش و پرورش نیز هنوز اسامی این دانش آموزان را از ما نخواسته شاید در یک ماه آینده که اپلیکیشن شاد بین همه خانواده‌ها جا افتاد. بتوانیم تعداد این دانش آموزان را در تمام کلاس‌ها مشخص کنیم و برای آموزش و پرورش ارسال کنیم.

اگر اوضاع شهرها این گونه است پس باید شرایط دانش آموزان روستایی و عشایری بسیار سخت‌تر از اینها باشد، در بسیاری از مناطق استان از جمله در برخی شهرها و روستاهای شهرستان‌های درمیان و نهبندان موبایل آنتن دهی ندارد و نبود زیر ساخت برای اتصال اینترنت دردسری دیگر در کنار نداشتن گوشی‌های هوشمند به خصوص در مناطق محروم و مرزی استان خراسان جنوبی است.

تمام تلاشمان را کرده‌ایم

اما مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در گفتگو با مهر مدعی است، او و همکارانش تمام تلاششان را برای کمک به دانش آموزان روستایی و عشایری و آن‌هایی که نمی‌توانند از امکانات فضای مجازی استفاده کنند انجام داده‌اند.

محمد علی واقعی اعلام می‌کند: از همان روزهای ابتدایی شیوع کرونا و مشخص شدن اینکه ممکن است تا مدتی با تعطیلی مدارس و آموزشگاه‌ها مواجه باشیم جلسات متعددی با معاونان و راهبران آموزشی و تربیتی برگزار و تصمیمات مهمی گرفته شد.

وی همچنین از امکاناتی که شرکت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای همکاری با آموزش و پرورش و امکان استفاده همه دانش آموزان به ویژه دانش آموزان روستایی و عشایری مهیا کرده است خبر می‌دهد.

والدین همکاری کنند

وی درباره ارائه بسته‌های اینترنت به معلمان و همچنین تهیه بسته‌های آموزشی مخصوص می‌گوید: در شرایط حساسی که برای آموزش و پرورش به وجود آمده باید همه تلاش کنیم تا هیچ دانش آموزی از تحصیل عقب نماند به این ترتیب باید والدین هماهنگی و همکاری بیشتری با مدارس داشته باشند.

واقعی ادامه می‌دهد: اپلیکیشن شاد از ابتدای اردیبهشت به صورت رسمی کارش آغاز شده، همه آنهایی که گوشی هوشمند دارند می‌توانند این اپلیکیشن را نصب کنند. تا با برنامه کلاسی معلم جلو بروند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با معرفی دوباره این اپلیکیشن و مزایای منحصر به فرد آن اضافه می‌کند: این اپلیکیشن در یک فضای امن تولید محتوا دارد و دانش آموزان و مربیان آنها می‌توانند به راحتی با یکدیگر در ارتباط باشند.

وی گفت: از طرف دیگر با تدابیری که اندیشیده شده قرار است هزینه‌های استفاده از این اپلیکیشن رایگان شود.

بسته‌های آموزشی برای دانش آموزان عشایری و روستایی

واقعی با اشاره به اینکه این اپلیکیشن قابلیت نصب بر روی لپ تاب و کامپیوتر را نیز دارد، می‌گوید: والدینی که کارمند هستند و یا از گوشی شأن استفاده می‌کنند و نمی‌توانند آن را در اختیار فرزندانشان قرار دهند می‌توانند از این مزایا استفاده کنند.

وی اضافه می‌کند: تلاش شده همه برنامه‌های آموزشی با هم نباشد تا همه دانش آموزان با نظم خاص تعیین شده در اپلیکیشن اعلام حضور و تکالیف خواسته شده را انجام دهند.

وی توصیه می‌کند والدین در هماهنگی دانش‌آموزانشان با معلم‌ها دقت لازم را داشته باشند تا آنچه معلم خواسته و آنچه دانش‌آموز انجام داده است با دقت مورد نظارت معلم قرار گرفته و میزان پیشرفت دانش‌آموز سنجیده شود.

به گفته وی دانش آموزانی که مشکلاتی از جمله عدم دسترسی به شبکه شاد دارند توسط مدارس شناسایی و راهکارهای لازم برای آن‌ها اعمال می‌شود.

وی تصریح کرد: از جمله این اقدامات می‌توان به تهیه بسته‌های آموزشی برای دانش آموزان روستایی و عشایر اشاره کرد.

وی ادامه می‌دهد: هم اکنون بسته‌های تهیه شده از طریق رابطان آموزش و پرورش در اختیار دانش آموزان این مناطق قرار گرفته و برای مقطع متوسطه نیز قول‌های مساعدی از اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت کردیم.

هزار مدرسه روستایی در انتظار اتصال به شبکه اینترنت

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره قول‌های مساعدی که به آموزش و پرورش داده است می‌گوید: قرار است تا پایان خرداد ماه ۴۵۰ مدرسه روستایی در سطح استان به اینترنت متصل شود.

مصطفی بهی اضافه می‌کند: این ۴۵۰ مدرسه در همه مقاطع تحصیلی بوده، شناسایی آن‌ها ابتدا توسط اداره کل و آموزش و پرورش انجام و سپس زیرساخت‌های لازم برای اتصال به اینترنت این مدارس توسط اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام می‌شود.

وی تعداد کل مدارس استان که باید به شبکه اینترنت متصل شوند را حدود هزار مدرسه روستایی اعلام کرده و می‌گوید: ۴۵۰ مدرسه باید تا پایان خرداد به شبکه اینترنت متصل شود و بقیه مدارس نیز تا پایان سال به ترتیب اولویت به اینترنت متصل خواهد شد.

وی اعتبارات این قرار دادها را ملی عنوان کرده و بیان داشت: تاکنون ۲۳۰ مدرسه از ۴۵۰ مدرسه به شبکه اینترنت متصل شده‌اند اما میزان اعتبار هزینه شده در اتمام کار مشخص خواهد شد.

هر چند تلاش می‌شود تا دانش آموزان کمتری از آموزش عقب بمانند اما باید این نکته را به یاد داشت که در بسیاری مناطق استان هنوز زیر ساخت‌های اولیه آموزش مجازی وجود ندارد یا در مناطق شهری بسیاری از دانش‌آموزان به دلیل کم سوادی یا بی سوادی والدینشان و نیز زندگی با محرومیت مالی هنوز نتوانسته‌اند از آموزش‌های لازم در شرایط کرونا بهره مند شود و در این خصوص بنظر می‌رسد باید تیم ویژه‌ای برای شناسایی این دانش آموزان در آموزش و پرورش استان تشکیل شود.