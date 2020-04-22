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۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۱:۴۹

مدیرکل ورزش و جوانان سمنان:

رزمایش بزرگ «همت جوانانه کمک مومنانه» در استان سمنان آغاز شد

رزمایش بزرگ «همت جوانانه کمک مومنانه» در استان سمنان آغاز شد

سمنان- مدیر کل ورزش و جوانان سمنان گفت: به همت ورزشکاران، هیئت‌های ورزشی و با هدف مقابله با آثار سوء کرونا، رزمایش بزرگ همت جوانانه- کمک مومنانه در استان آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جانعلی پیش از ظهر چهارشنبه در نشستی با حضور اعضا و رؤسای هیئت‌های ورزشی سمنان به میزبانی ورزش و جوانان استان، ضمن بیان اینکه رزمایش بزرگ همت جوانانه کمک مومنانه با تمام ظرفیت و امکانات جامعه بزرگ ورزش و جوانان آغازشده است، تاکید کرد: این امر به منظور تبعیت از فرامین و فرمایشات مقام معظم رهبری، با توجه به شرایط موجود کشور و با اعلام آمادگی جامعه بزرگ و همیشه در صحنه ورزش و جوانان صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه اقدام مؤثر در کمک به نیازمندان و عملیاتی کردن منویات مقام معظم رهبری در زمینه کمک به اقشار مردم از جمله محورهای این رزمایش است، افزود: خوشبختانه ورزشکاران و هیئات ورزشی استان به خوبی از این طرح استقبال کرده‌اند.

مدیرکل ورزش و جوانان سمنان با بیان اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد، سازمان بسیج ورزشکاران و هیئت‌های ورزشی در این رزمایش با اداره کل ورزش و جوانان همراهی خواهند کرد، گفت: از جوانان و خیران درخواست می‌شود در رزمایش همت جوانانه کمک مومنانه مشارکت همه جانبه داشته باشند.

جانعلی بیان کرد: این رزمایش در همه شهرستان‌های استان سمنان با همکاری ادارات ورزش و جوانان و با استفاده از پتانسیل جوانان، بسیج ورزشکاران، خیران نیک‌اندیش، مؤسسات مردم نهاد جوانان و هیئت‌های ورزشی برگزار می‌شود.

کد مطلب 4906933

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