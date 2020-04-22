راه اندازی پویش نذر سلامت در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رخصی امروز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به ارائه گزارش عملکردی از اقدامات انجام شده جهت مقابله با بیماری کرونا پرداخت و اظهار داشت: همزمان با شیوع بیماری در استان کمیته ستاد ویژه پیشگیری از کرونا با حضور مدیران و معاونین کمیته امداد تشکیل شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه افزود: با توجه به اینکه ۳۳۰۰ نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد بیماری‌های زمینه‌ای و صعب العلاج دارند و بیشتر در معرض این بیماری قرار دارند به هر نفر سرانه ۳۰۰ هزار تومانی جهت تهیه اقلام بهداشتی پرداخت شده است.

وی از راه اندازی پویش نذر سلامت در سطح استان خبر داد و خاطر نشان کرد: به این منظور با خیرین و نیکوکاران جهت تهیه سبدهای بهداشتی و غذایی ارتباط خوبی برقرار شد.

رخصی بیان داشت: تاکنون از طرف خیرین و نیکوکاران بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان جهت تهیه اقلام بهداشتی و ضدعفونی و توزیع بین خانوارهای مددجوی کرمانشاهی جمع آوری شده است.

این مسئول ادامه داد: با این میزان کمک توانستیم بیش از ۶ هزار سبد بهداشتی از قبیل مواد ضدعفونی و شوینده و… برای خانوارهای نیازمند در استان خریداری و توزیع کنیم.

راه اندازی ۱۰ کارگاه تولید ماسک در کرمانشاه

وی همچنین ایجاد کارگاه‌های تولید ماسک را یکی از الزمات جهت رفع کمبود این اقلام دانست و گفت: به این منظور ۱۰ کارگاه تولید ماسک، گان و لباس در ۱۰ نقطه از استان راه اندازی کردیم که مددجویان در این کارگاه‌ها به صورت جهادی و رایگان مشغول فعالیت هستند.

وی ادامه داد: همچنین ۲ کارگاه تولید ماسک و گان ۴۰ نفره در کرمانشاه راه اندازی شده است که ظرفیت تولید روزانه ۳۰ هزار عدد ماسک با تاییدیه دانشگاه علوم‌پزشکی را دارد.

رخصی امهال وام مددجویان کمیته امداد را از دیگر اقدامات در راستای مبارزه با بیماری کرونا عنوان کرد و بیان داشت: ۲۸ هزار وام پرداختی داشتیم که امهال به آنها تعلق گرفت که این وام‌ها طی ماه‌های اسفند، فروردین و اردیبهشت امهال شدند و در لیست معوقات قرار نگرفتند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه گفت: در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری در خصوص ایجاد رزمایش گسترده موازات و همدلی و کمک به فقرا طی اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ توانستیم ۲۲ هزار خانوار نیازمند غیر تحت حمایت را شناسایی کرده و در بانک اطلاعاتی مددجویان ثبت کنیم این در حالیست که در طول ۲ سال اخیر ما فقط ۲۳ هزار خانوار را توانستیم شناسایی کنیم.

کمک بلاعوض یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به نیازمندان کرمانشاهی

این مسئول خاطر نشان کرد: از طرف بنیاد مستضعفین مبلغ یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض به نیازمندان کرمانشاهی اهدا شد.

رخصی با اشاره به اینکه این کمک‌ها به نیازمندان واجد شرایط غیر تحت حمایت تعلق می‌گیرد، گفت: به خانواده‌های یک نفره ۱۵۰ هزار تومانی، دو نفره ۲۵۰ هزار تومانی، سه نفره ۳۵۰ هزار تومان، چهار نفره ۴۵۰ هزار تومانی و پنج نفره و بیشتر از کمک موردی ۵۰۰ هزار تومانی پرداخت می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در آستانه ماه مبارک رمضان بیش از ۱۶ آشپزخانه مهدوی در استان کرمانشاه برپا می‌شود، گفت: به منظور اجرای طرح همسفره هدفگذاری ما برای پخت روزانه ۱۵۰ هزار پرس غذای گرم برای خانواده‌های تحت پوشش است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه بیان داشت: این طرح که با کمک‌های مردمی صورت گرفته است همزمان با اولین روز ماه مبارک رمضان اجرا خواهد شد.

رخصی گفت: تهیه سبد غذایی در ماه مبارک رمضان از دیگر برنامه هاست که برنامه ریزی کردیم حداقل ۵۰ هزار سبد غذایی به ارزش هر سبد بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان در اختیار خانواده‌ها قرار دهیم.

وی افزود: خیرین و نیکوکاران استان کرمانشاه می‌توانند کمک‌های خود را با شماره گیری کد# ۰۸۳*۸۸۷۷* از طریق تلفن‌های همراه یا شماره حساب ۰۱۰۹۳۹۰۹۳۹۰۰۹ و شماره کارت مجازی ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۳۹۶۲۷ نزد بانک ملی به دست نیازمندان برسانند.