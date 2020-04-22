۸۰۰ بسته حمایتی در مناطق سیل زده استان کرمان توزیع شد

حجت‌الاسلام سید رضا فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر به اقدامات اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه دو شهرستان کرمان طی سال جاری اشاره کرد و بیان داشت: این اقدامات در دو بخش انجام شده است؛ یک بخش مربوط به مسائل مرتبط با کرونا برای کارمندان و ارباب رجوع و بخشی دیگر در خصوص سیلاب مناطق جنوبی کرمان است.

وی افزود: در رابطه با بخش اول؛ اوقاف اقدام به توزیع ماسک، مواد ضد عفونی و دستکش بین کارکنان خود کرده؛ همچنین ضدعفونی اداره، برخی مساجد و آستان امامزادگان زیر نظر اوقاف انجام شده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه دو شهرستان کرمان گفت: اداره اوقاف و امور خیریه در خصوص طرح رعایت فاصله گذاری اجتماعی نیز اقدامات خوبی انجام داده است.

فاطمی تصریح کرد: در بحث کرونا کارگاه تولید ماسک در امام زاده حسین جوپار راه اندازی شده و ماسک‌های تولیدی به بیمارستان‌ها و نهادها ارسال شده است ضمن اینکه بخشی از ماسک‌ها هم بین مردم توزیع شده است.

وی به وقوع سیل در ابتدای سال‌جاری اشاره کرد و یادآور شد: اداره اوقاف و امور خیریه اقدام به خرید ۸۰۰ بسته حمایتی، فرهنگی و بهداشتی (هر بسته به ارزش ۱۵۰ هزار تومان) به منظور کمک به مردم سیل زده و محروم کرده است.

فاطمی ادامه‌داد: بسته‌های حمایتی شامل اقلام مورد نیاز مردم است که بین آنها توزیع شد؛ همچنین اداره اوقاف و امور خیریه کرمان به دلیل تعطیلی مدارس بسته‌های فرهنگی را در اختیار دانش‌آموزان قرار داده است.

وی گفت: بسته‌های بهداشتی هم شامل اقلام بهداشتی ضروری و مورد نیاز مردم بود که توزیع شد؛ همچنین اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه دو شهرستان کرمان هزار و ۵۰۰ بسته آب معدنی به مناطق سیل زده جنوب استان کرمان ارسال کرده است.