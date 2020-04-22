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۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۲:۲۷

مدیرکل اوقاف استان سمنان:

ثبت نام مسابقات قرآن کریم اوقاف در استان سمنان آغاز شد

ثبت نام مسابقات قرآن کریم اوقاف در استان سمنان آغاز شد

سمنان- مدیرکل اوقاف استان سمنان، از آغاز مهلت نام نویسی چهل و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اوقاف و امور خیریه در سطح استان خبر داد و گفت: ثبت نام این دوره به صورت اینترنتی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل تدینی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه همزمان با ظهر چهارشنبه و به میزبانی اوقاف سمنان ضمن بیان اینکه ثبت نام چهل و سومین مسابقات سراسری قرآن کریم آغاز شده است، بیان کرد: داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سایت www.my.oghaf.ir از ششم اردیبهشت تا ۱۶ خرداد ثبت نام کنند.

وی افزود: این مسابقات در رشته‌های حفظ پنج، ۱۰ و ۲۰ جز و کل قرآن کریم، قرائت تحقیق و ترتیل، دعاخوانی و تفسیر عمومی قرآن کریم در دو بخش خواهران و برادران برگزار می‌شود.

مدیرکل اوقاف استان سمنان گفت: علاقمندان به حضور در این رقابت تا شانزدهم خرداد ماه باید حتماً با در نظر داشتن اطلاعات شخصی و شناسایی کامل به سایت مسابقات مراجعه کنند تا مانند سال‌های گذشته شاهد حضور پرشور قرآن دوستان استان سمنان و افتخار آفرینی در این مسابقات باشیم.

تدینی با بیان اینکه مسابقات قرآنی در کنار اشاعه و ترویج فرهنگ دینی و سبک زندگی قرآنی، در حقیقت سبب می‌شوند تا جامعه نیز از برکت قرآن و عطر دل انگیز آن بهره‌مند شود، ابراز کرد: مسابقات قرآن اوقاف یکی از مهمترین رویدادهای قرآن در سطح کشور محسوب می‌شود.

کد مطلب 4906990

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    نظرات

    • راًضیه قربانی IR ۰۵:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۹
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      پاسخ
      آیا همین اطلاعات شخصی برای ثبت نام در مسابقات قرآن امسال کافی هست لطفا بیشتر راهنمایی کنید

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