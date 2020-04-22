به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جلسه قرارگاه رزمایش کمک مومنانه شهرستان قزوین صبح چهارشنبه با حضور پرسنل سپاه امام سجاد (ع) و شورای شهر اقبالیه در سالن جلسات سپاه ناحیه امام سجاد (ع) برگزار شد.

زین العابدین اصل بیگی فرمانده سپاه ناحیه امام سجاد (ع) قزوین در این جلسه با تبریک سالروز تأسیس سپاه اظهار کرد: وظیفه اصلی این نهاد مقدس فقط و فقط خدمت گزاری به مردم عزیز بوده و تأسیس سپاه فقط برای ایران نبوده بلکه در هر کجای جهان که نیاز باشد وارد عمل خواهد شد و از حق مظلوم دفاع خواهند کرد.

وی خاطر نشان کرد: انشالله خداوند متعال لیاقت پاسداری از اسلام و این نظام را به ما بدهد تا شرمنده شهدا، رهبر عزیزمان و مردم نشویم.

اصل بیگی در ادامه با اشاره به رزمایش کمک مومنانه گفت: چهار هزار بسته از ۱۲ هزار بسته تهیه شده در این رزمایش را در روز اول ماه مبارک رمضان توسط هیئت امنای مساجد و فرماندهان پایگاه با حفظ کرامات انسانی توزیع خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی و تبلیغات شهرستان قزوین یاد آور شد: ۷۲ سرویس جهیزیه که توسط سپاه و همکاری کمیته امداد تهیه شده را در روز پنجشنبه ۴ اردیبهشت در سطح شهرستان قزوین به نوعروسان اهدا خواهد شد. به مناسبت سالروز تأسیس سپاه صورت گرفت:

شیخ محمد رضایی رئیس شورای شهر اقبالیه در این مراسم با تبریک سالروز تأسیس سپاه اظهار کرد: دوم اردیبهشت هر سال یادآور تدبیرحکیمانه امام خمینی (ره) در تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، تردیدی نیست که این نهاد مقدس رشد و بالندگی خود را در تمامی میادین سخت نبرد و بحران‌های گوناگون به دست آورده که امروز دشمنان این مرز و بوم با همه ترفندهای شیطانی خود قادر نیستند روند رو به اعتلای این نهاد مقدس را متوقف سازند.

وی خاطر نشان کرد: خدمت به خلق الله عبادت است و ثوابش از اعتکاف و احرام خانه خدا بیشتر است، این سیره تربیت یافتگان مکتب پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) است.

رضایی تاکید کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در صف اول مقدم و در تمامی عرصه‌ها پیشتاز است و امروز هم در بحث مبارزه با ویروس کرونا پیش قدم بوده و ایثار واقعی داشتند که واقعاً جای تقدیر و تشکر دارد.

در پایان مراسم از پاسداران این ناحیه که در مبارزه با کرونا فعال بودند با اهدای لوح تقدیر، تجلیل بعمل آمد.