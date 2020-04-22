کمک ۱۰۰میلیارد تومانی به مددجویان ونیازمندان برای مقابله با کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمرتضی بختیاری در دیدار با اعضای کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی که به ارائه گزارش عملکرد این نهاد در مقابله با کرونا و حفظ سلامت مددجویان اختصاص داشت، افزود: از نخستین روزهای اعلام رسمی شیوع این ویروس در کشور، ستاد مرکزی مقابله با کرونا در کمیته امداد و به موازات آن ستادهای استانی در ادارات کل این نهاد در سراسر کشور تشکیل و ضمن اجرای پروتکلهای وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا، اقدامات لازم و برنامههای پیشگیرانه را به اجرا درآورد.
وی به ایجاد سامانه ثبت اطلاعات کرونا در جامعه مددجویی کمیته امداد اشاره کرد و گفت: علاوه بر ارسال پیامک و اطلاعرسانی به مددجویان در خصوص روشهای پیشگیری و مقابله با کرونا، تردد مددکاران به منازل مددجویان و همچنین مراجعه مددکاران به ادارات کمیته امداد محدود شد و ضمن طراحی روشهای غیر حضوری، سامانه آنلاین کمیته امداد برای ثبت درخواستهای مددجویان و نیازمندان طراحی و عملیاتی شد تا هیچ نیازی از خانوادههای تحت حمایت بدون پاسخ نماند.
رئیس کمیته امداد با اشاره به ۱۰۰ میلیارد تومان کمکهای این نهاد به مددجویان و نیازمندان برای پیشگیری و مقابله با کرونا خاطرنشان کرد: بیش از ۵۵۰ هزار خانوار تحت حمایت از بستههای اقلام بهداشتی و کمکهای نقدی کمیته امداد برخوردار شدند.
بختیاری با بیان اینکه ۷۲ هزار بیمار صعبالعلاج و ۲۸۲ هزار سالمند تحت حمایت کمیته امداد هستند، اضافه کرد: همچنین ۲۱۷۵ مادر باردار و شیرده از خدمات کمیته امداد برخوردار هستند که در شرایط شیوع کرونا نیاز به حمایتهای بیشتری دارند.
وی با تقدیر از کمکهای بنیاد مستضعفان برای ارائه کمکهای نقدی به مددجویان و نیازمندان گفت: بنیاد مستضعفان علاوه بر کمک ۳۰ میلیارد تومانی به مددجویان، مبلغ پنج میلیارد تومان نیز از طریق بانک سینا در اختیار کمیته امداد قرار داد. همچنین ۴۰ میلیارد تومان نیز برای ارائه به نیازمندان خارج از حمایت امداد در اختیار این نهاد قرار گرفت که در اختیار مستمندان حاشیه شهرها قرار گرفت.
رئیس کمیته امداد از تمدید ۲ ماهه پرونده کمکمعیشت مددجویان خبر داد و افزود: اقساط وامهای مددجویان نیز تا پایان اردیبهشت ماه استمهال شده که این موضوع به اطلاع بانکهای عامل طرف قرارداد رسیده است.
بختیاری به حمایتهای این نهاد از نظام بهداشت و درمان کشور در شرایط شیوع کرونا اشاره کرد و گفت: مددجویان کمیته امداد با هدایت بسیاری از طرحهای اشتغال خود برای تولید اقلام بهداشتی، تاکنون بیش از ۱۳ میلیون ماسک، ۲۷۳ هزار جفت دستکش و حدود یک میلیون دست لباس بیمارستانی تولید و در اختیار بیمارستانها و شبکه بهداشت و درمان کشور قرار دادهاند.
رئیس کمیته امداد در بخش دیگری از سخنان خود به گزارش عملکرد این نهاد در حوزه اشتغال پرداخت و گفت: در سال ۹۸ حدود ۱۷۶ هزار فرصت شغلی برای مددجویان ایجاد شد و این در حالی است که پرداخت وام برای ۲۰ هزار طرح اشتغال تصویب شده کمیته امداد به دلیل شیوع کرونا در اسفندماه به تعویق افتاد.
وی از موافقت بانک مرکزی برای ارائه وام به کارفرمایان خبر داد و افزود: هر کارفرمایی که برای ۱۰ مددجو شغل ایجاد یا آنها را استخدام کند، مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت خواهد کرد. همچنین برای سال ۹۹ از محل تبصره ۱۶ رقمی معادل ۴,۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال از محل شبکه بانکی پیشبینی شده که با توجه به ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده از سوی صندوق امداد ولایت و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی، این رقم به ۶,۲۰۰ میلیارد تومان میرسد.
بختیاری به توافقنامه این نهاد با سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس این توافق، هر میزان پنل خورشیدی که در اختیار مددجویان قرار گیرد، وزارت نیرو مکلف است تا ۱۰ سال برق تولیدی را به صورت تضمینی خریداری کند که یک کمک هزینه قابل قبول برای خانوادههای تحت حمایت به شمار رفته و سبب ماندگاری در روستاها میشود.
رئیس کمیته امداد با اشاره به برنامههای این نهاد در حوزه اشتغال برای سال ۹۹ و تحقق شعار سال جهش تولید، خاطرنشان کرد: زنجیره تولید گوشت قرمز از طریق دام سبک و دام سنگین و گوشت بوقلمون با حمایت از طرحهای اشتغال مددجویان در سال جاری راهاندازی خواهد شد. همچنین در حوزه نوغانداری، زعفران، سنگهای قیمتی، بازار دیجیتال و رباتیک برنامهریزیهای خوبی انجام شده است.
وی به حمایتهای این نهاد از تولیدات مددجویان پرداخت و افزود: با برنامهریزی انجام شده، امسال هیچ محصول تولیدی روی دست مددجویان نخواهد ماند. همچنین تولیدات فرش روستاییان را به هر میزانی که باشد خریداری میکنیم.
رئیس کمیته امداد از حمایتهای مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون اجتماعی در تصویب بودجههای پیشنهادی کمیته امداد تشکر کرد و گفت: اگرچه کمیته امداد همچون دیگر دستگاهها شرایط مطلوبی از نظر بودجه در سال جدید نخواهد داشت اما بخش قابل توجهی از مطالبات ما برای کمک به مددجویان، با تلاش اعضای کمیسیون اجتماعی محقق شد.
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