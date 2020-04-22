به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی خالقیان پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی سپاه استان سمنان از برگزاری رزمایش مواسات با مشارکت خیرات، نهادهای حمایتی، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) و محوریت ائمه جمعه استان خبر داد و اظهار داشت: این رزمایش در دو مرحله برنامهریزیشدهکه در مرحله اول از نیمه شعبان آغاز و تا ۱۵ ماه رمضان ادامهدارد.
وی با اشاره به اینکه تهیه و توزیع ۲۵ هزار سبد معیشتی برای نیازمندان و صاحبان مشاغلی که از شیوع کرونا آسیب دیدند در مرحله نخست برنامهریزیشده است، افزود: این بستههای معیشتی بین نیازمندان شهرستانهای استان سمنان توزیع میشود.
معاون هماهنگکننده سپاه استان سمنان بابیان اینکه در مرحله دوم تا عید فطر این رزمایش ادامهدار خواهد بود، تصریح کرد: تاکنون ۷۰۰ میلیون تومان کمکهای مردمی در قالب برگزاری این رزمایش در سراسر استان جمعآوریشده است.
خالقیان رفع مشکلات مردم و نیازمندان را مهمترین هدف از برگزاری این رزمایش عنوان کرد و گفت: در صورت لزوم به مشاغل آسیبدیده از شیوع کرونا ویروس کمکهای نقدی واگذار خواهد شد.
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