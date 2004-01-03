احتمال تحقق درآمد نفت براي سال آينده ضعيف است

يك كارشناسان بازار نفت در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب درباره وضعيت بازار در سال آينده گفت:

ورود عراق به بازار نفت از سويي و افزايش توليد كشورهاي غير اوپك از سوي ديگر دو نگراني عمده براي كاهش قيمت نفت در ماههاي آينده است.

دكتر محمد رضا نوري از استادان دانشگاه صنعت نفت اضافه كرد: ازسويي ديگر درحال حاضركشورهاي اوپك نيز روزانه يك ميليون بشكه درروز از سهميه خود تخلف مي كنند كه اين امر نيز در روند كاهش قيمت ها در بازار تاثير خواهد داشت.

به گفته وي در سال آينده يك ميليون و 200 هزاربشكه افزايش تقاضاي جهاني پيش بيني شده است كه به گفته كارشناسان بازار تمام اين تقاضا از سوي كشورهاي غيرعضو اوپك همانند روسيه و نروژ پاسخ داده مي شود و كشورهاي عضو سازمان اوپك نقشي در اين باره نخواهند داشت.

وي اضافه كرد: برهمين اساس كشورهاي عضو اوپك بايد با توجه به رشد توليد كشورهاي غير عضو توليد خود را از مقدار كنوني كاهش دهند تا بتوانند قيمت مناسب براي نفت دربازارحفظ كنند و از طرف ديگر اين مساله باعث كاهش درآمدهاي نفتي آنان خواهد شد.

نوري گفت: اگر كشورهاي عضو اوپك توليد خود را فقط براي نيمه نخست سال ميلادي تنظيم كنند در سه ماهه دوم سال مي توان شاهد كاهش قيمت ها بود اما اگر از توليد به طور كلي كاسته شود قيمت نفت تا حدودي ثابت مي ماند .

به گفته وي اين اقدام اوپك نيازمند عزمي جدي است چرا كه كشورهاي غير اوپك از هم اكنون عدم همكاري خود را با اوپك اعلام كرده اند .

