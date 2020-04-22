به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن زنگنه وزیر نفت پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه دولت و در جمع خبرنگاران درباره وضعیت نفت در جهان گفت: این روزها روزهای بی سابقه‌ای در صنعت نفت است و به دلیل بحران کرونا که باعث کاهش شدید فرآورده‌های نفتی شده و تقریباً بخش عظیمی از صنعت هواپیمایی جهان را تعطیل کرده و همچنین حمل مسافر دچار اختلال شده و مصرف بنزین و مصرف سوخت را کاهش داده، پالایشگاه‌ها مجبور شدند که تولیدات خود را کاهش دهند و تقاضا برای نفت خام کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: در سه ماهه دوم سال میلادی طبق برآوردهای قبلی اوپک سه میلیون بشکه افزایش تقاضا داریم و در جلسه ۱۰ روز پیش این عدد به ۱۴ میلیون بشکه رسید. یعنی ۱۱ میلیون بشکه در سه ماهه دوم میلادی کاهش تقاضا داشته‌ایم که دلیل آن بیماری کرونا بود.

وی همچنین گفت: متأسفانه ما از اسفند ماه با یک پدیده جنگ قیمت هم مواجه بودیم که بعضی کشورها این جنگ را شروع کردند و خیلی رجز خواندند که ما عرضه نفت را افزایش خواهیم داد. این امر باعث شد که هم بحران نفت تسریع شود و هم عمق آن افزایش یابد.

زنگنه تاکید کرد: این نفت‌های اضافه بر نیاز بازار که ریخته شده و مخازن را پر کرده باید از بازار جمع شود. ۱۰ روز پیش ما تصمیم گرفتیم که اپک پلاس ۱۰ میلیون بشکه از تولیدات خود را کم کند که تاریخ آن اول می‌بود. دوباره از ابتدای آوریل مجدداً آن تولید کنندگانی که تولید اضافه داشتند به تولید مازاد خود ادامه دادند و این تولید مازاد اضافه بر نیاز بازار عرضه شد. اگر کاهش تولید به صورت صد در صد از ماه می آغاز شود و ۱۰ میلیون بشکه کاهش تولید را به صورت تدریجی داشته باشیم بر قیمت نفت اثر خواهد گذاشت.

وی افزود: اما مهم این است که بازار این مقدار را با توجه به وضعیت ذخایر و تقاضا و وضعیت بحران کرونا عرضه کند. دیروز قیمت نفت برنت به زیر ۲۰ دلار رسید و سبد اوپک حدود ۱۴۰۵ دلار قیمت گذاری شد. سالهاست که نفت چنین قیمت‌هایی را تجربه نکرده است و این نشانه مشکلاتی است که باید تسریع کاهش تولید و سایر اقدامات را به همراه داشته باشد.

وزیر نفت تصریح کرد: تولید کنندگانی که در این مدت هیچ تعهدی را نپذیرفتند به ویژه شیل اویل در آمریکا باید این تعهد را بپذیرند، زیرا این بحران عمومی را اوپک به تنهایی نمی‌تواند حل کند و اگر این کار را نکنند به طور طبیعی از طریق بازار تنبیه خواهند شد.

زنگنه گفت: همین حالا هم برخی تولید کنندگان در آمریکا و کانادا در حال ورشکستگی هستند و تولیدات اینها عملاً متوقف خواهد شد. همانطور که در کرونا همه دنیا باید با هم همکاری کنند و یک پدیده محلی نیست و مقتضی یک کوشش جهانی است، در مورد نفت هم همه تولید کنندگان به خصوص آنهایی که نفت با قیمت بالاتری تولید می‌کنند برای بقای در بازار باید همکاری کنند.