به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیا تایمز، «عمران خان» نخست وزیر پاکستان، بعد از دیدار با یک فرد نیکوکار، که از افراد سرشناس این کشور محسوب می‌شود، قصد دادن تست کرونا را دارد.

علت این تصمیم آن است که این فرد نیکوکار به کرونا مبتلا بوده است.

تاکنون ۲۰۷ نفر در پاکستان جان خود را بر اثر ابتلاء به این بیماری از دست داده‌اند و ایالت خیبرپختونخوا با ۸۰ قربانی وضعیتی وخیم‌تر دارد.

بیشترین تعداد مبتلایان به کرونا در پاکستان متعلق به ایالت پنجاب هستند و تاکنون ۴ هزار و ۲۵۵ نفر از ساکنین این ایالت به کرونا مبتلا شده‌اند.

«عمران خان» نخست وزیر پاکستان در این رابطه اعلام کرد: کاهش تدابیر بهداشتی و یا باز شدن مساجد در ماه رمضان به کاهش میزان مبتلایان به کرونا بستگی دارد و اگر نتوانیم این بیماری را کنترل کنیم اجازه نخواهیم داد مساجد در ماه رمضان فعالیت داشته باشند.

وی از مردم پاکستان خواست به قوانین قرنطینه عمومی احترام بگذارند با این حال تأکید کرد: نمی‌توانیم به مدت نامحدودی قرنطینه را ادامه دهیم.