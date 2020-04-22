  1. سیاست
  2. مجلس
۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۳:۰۹

ابطحی در تذکر شفاهی مطرح کرد؛

انتقاد از عدم طرح گزارش کمیسیون آموزش درباره مدرک تحصیلی«فریدون»

انتقاد از عدم طرح گزارش کمیسیون آموزش درباره مدرک تحصیلی«فریدون»

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از عدم بررسی گزارش این کمیسیون پیرامون مدرک تحصیلی حسین فریدون در صحن علنی مجلس انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری، گفت: در حالی از آموزش مجازی صحبت می‌شود که برخی از خانواده‌ها در مناطق محروم تلفن همراه ندارند. در برخی از مناطق کشور نیز اینترنت وجود ندارد، این مشکلات عدالت آموزشی را زیر سوال می‌برد.

وی خواستار جایگزینی دلار با بیت کوین شد و گفت: مجلس آینده باید با این روش تورم را کاهش دهد، زیرا بیت کوین قابل تحریم نیست.

این نماینده مجلس در پایان از عدم طرح گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مربوط به مدرک تحصیلی حسین فریدون برادر رئیس جمهور انتقاد کرد.

کد مطلب 4907036

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها