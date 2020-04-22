انتقاد از عدم طرح گزارش کمیسیون آموزش درباره مدرک تحصیلی«فریدون»

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری، گفت: در حالی از آموزش مجازی صحبت می‌شود که برخی از خانواده‌ها در مناطق محروم تلفن همراه ندارند. در برخی از مناطق کشور نیز اینترنت وجود ندارد، این مشکلات عدالت آموزشی را زیر سوال می‌برد.

وی خواستار جایگزینی دلار با بیت کوین شد و گفت: مجلس آینده باید با این روش تورم را کاهش دهد، زیرا بیت کوین قابل تحریم نیست.

این نماینده مجلس در پایان از عدم طرح گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مربوط به مدرک تحصیلی حسین فریدون برادر رئیس جمهور انتقاد کرد.