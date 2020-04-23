به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کریمی که سال گذشته در رقابتهای کشتی آزاد جام باشگاه های جهان دچار مصدومیت شدید از ناحیه زانو شد، به تازگی پای خود ره به تیغ جراحان سپرد و روند درمانی تازه ای را آغاز کرد.

مصدومیت دارنده مدال های نقره و برنز کشتی آزاد از ناحیه ACL (رباط صلیبی) زانوی چپ بود که ابتدا با اقدامات ویژه PRP تحت درمان قرار گرفت، اما تعویق المپیک باعث شد کریمی در آخرین روز از فروردین توسط دکتر کیهانی تحت عمل جراحی قرار گیرد.

دکتر کیهانی پس از انجام عمل جراحی این آزادکار عنوان‌دار کشورمان که همچنان برای حضور در المپیک تلاش می‌کند اعلام کرد وی می تواند تا هفت ماه دیگر به آمادگی ایده آل دست یابد و تمرینات همیشگی خود را آغاز کند.

بدین ترتیب مشخص شد مدعی کسب دوبنده وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد می تواند در زمان باقیمانده تا المپیک خودش را به شرایط ایده آل برساند. هر چند کریمی تا هفت ماه دیگر از انجام تمرینات سنگین و اصلی کشتی منع شده، اما با نظر پزشکان و همچنین نتایج مطلوب عمل جراحی می تواند از حدود یک ماه دیگر تمرین با وزنه و دوچرخه را استارت بزند.

علیرضا کریمی قبل از عمل جراحی نیز از تمرینات دور نبود و در زمان تعطیلی اردوهای تیم ملی به دلیل شیوع ویروس کرونا به انجام تمرینات انفرادی در شهر کرج می پرداخت. به هر حال تعویق المپیک فرصتی مناسب برای او بوجود آورد تا بتواند زانوی خود را جراحی کند و با آمادگی جسمی و روحی بهتری مهیای المپیک شود.