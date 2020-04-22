هر نوع معنویتی که ریشه دینی دارد دارای رسمیت است؟

به گزارش خبرنگار مهر، پیرو مقاله «معنویت دین‌بنیاد و فرهیخته زیستن؛ رهیافت قرآنی» حجت الاسلام محسن الویری استاد تاریخ و تمدن اسلامی که پیش از این منتشر شد، یکی از مخاطبان در سؤالی پرسید: آیا نگارنده به دنبال تأیید پلورالیسم عرضی است و قائل به رسمیت بخشیدن به هر نوع معنویتی است که ریشه دینی داشته باشد؟ آیا همین که معنویت ریشه در خدامحوری داشته باشد که همه ادیان این‌گونه هستند، تأثیر یکسان آن بر رفتار فردی و اجتماعی انسان‌ها دارد؟

محسن الویری در پاسخ به این پرسش نوشت:

برای پاسخ این پرسش خوب، توجه به سه مقدمه زیر لازم است:

یک. پلورالیسم به معنای #تکثرگرایی (اگر این ترجمه درست باشد) با تکثرپذیری (به معنای پذیرش واقعیتی به نام تکثرها) تفاوت دارد. لازمه مفهوم اول دست کم در تلقی رایج از آن این است که ما همه برداشت‌ها و اندیشه‌های مختلف را درست بدانیم ولی در مفهوم دوم، تنها این را می‌گوئیم که برداشت‌های مختلفی وجود دارد. اگر پلورالیسم به معنی تکثرگرایی یک مفهوم نوپدید و غیربدیهی غربی باشد، مسأله تکثرپذیری یعنی پذیرش واقعیت وجود تنوع و تکثر در اندیشه‌ها و برداشت‌ها یک مسأله دیرین و بدیهی است.

دو. اگر در تکثرگرایی این داوری آشکار وجود دارد که همه برداشت‌ها و اندیشه‌ها درست است، در تکثرپذیری این داوری نهفته است که ما هر چند قبول داریم که همه مثل ما فکر نمی‌کنند و حق دارند که برداشت و فکری متفاوت از ما داشته باشند ولی ما برداشت و فکر خود را درست و برداشت و فکر دیگران را نادرست می‌دانیم. البته زیبنده است که در این حالت هم با رعایت اخلاق و ادب و احترام، حق تبیین حرف خودمان و نقد حرف دیگران را برای خود و دیگران محفوظ بدانیم.

سه. پلورالیسم طولی و عرضی تنها در عرصه ادیان الهی مطرح است. پلورالیسم طولی به زبان ساده یعنی درست و حق و نجات‌بخش شمردن هر یک از ادیان در دوره زمانی خود تا ظهور دین اسلام که پایان‌بخش اعتبار ادیان پیشین است و پلورالیسم عرضی یعنی در حال حاضر و هم‌عرض دین اسلام دیگر ادیان آسمانی هم درست و نجات‌بخش شمرده شود.

با توجه به این سه مقدمه، ضمن تأکید بر عدم تخصص بنده در این مسائل، در پاسخ به پرسشی که ذکر شد، باید گفت که مقاله مورد بحث نه در پی تأیید پلورالیسم بود و طبعاً نه در پی تأیید پلورالیسم دینی عرضی. نکته کانونی مقاله توجه دادن به برداشت‌های مختلف از #معنویت به عنوان یک واقعیت از یک سو (تکثرپذیری) و برتر بودن معنویت دین‌بنیاد از سوی دیگر و تأکید بر پیام‌های فرااسلامی و فرادینی آیه ۹۷ سوره نحل در این زمینه بود.

همان طور که در بخش پایانی مقاله اشاره شده است، این مقاله بر آن است که تأکید کند ادیان مختلف با وجود اختلاف‌های بسیار شاید در این دو نکته هیچ اختلافی نداشته باشند: نخست آنکه معنویت تأثیری مثبت بر زندگی دارد و دیگر آنکه بهترین و برترین نوع معنویت، معنویت برخاسته از ایمان الهی است و این پیام مشترک ادیان آسمانی که شاهدی هم برای آن در مقاله آمده، می‌تواند یک نقطه آغاز بسیار خوب برای گفت‌وگوی بین ادیان باشد.

از سوی دیگر این آیه برتری انسان‌ها نسبت به یکدیگر بر پایه همراه ساختن معنویت با کارهای نیک و بهره‌های به هم آمیختن این دو را در یادها می‌نشاند و این نکته نیز پیامی فراتر از پیروان ادیان دارد و همه انسان‌ها را خطاب قرار می‌دهد. این پیام فرادینی نیز که شاهدی برای آن در مقاله آمده، می‌تواند یک نقطه آغاز بسیار خوب برای گفت‌وگوی بین همه انسان‌های معنویت‌خواه باشد.

تردید نباید کرد که هیچیک از این دو پیام به معنای تن دادن به پلورالیسم عرضی به معنایی که ذکر شد نیست و رسمیت بخشیدن به هر نوع معنویت که ریشه دینی دارد، اگر به معنای پذیرش این واقعیت باشد که همه ادیان آسمانی و غیرآسمانی معنویت‌گرا هستند، امری نکوهیده نیست ولی طبعاً به معنای درست و حق شمردن همه آن‌ها هم نیست، بلکه تنها می‌تواند نقطه آغاز یک گفت‌وگوی سازنده باشد.

اگر گفت‌وگوی واقعی از این نقطه مشترک آغاز شود، و ما به راستی به لوازم گفت‌وگو پای‌بند باشیم، می‌توان امید داشت که برتری آموزه‌های اسلامی برای ارائه یک الگوی جامع معنوی برای همگان روشن شود و در میدان نظر و عمل ثابت کرد که تأثیر معنویت ارائه شده از سوی ادیان مختلف بر رفتار فردی و اجتماعی انسان‌ها یکسان نیست و حیات طیبه مطرح شده در آیه ۹۷ سوره مبارکه نحل یک الگوی بی‌نظیر در این زمینه است.