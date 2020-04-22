به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس پیش از ظهر چهارشنبه در نشست با کارآفرینان استان با موضوع تحقق شعار سال «جهش تولید» اظهار کرد: گلستان دارای ظرفیتهای بسیار اقتصادی است و این ظرفیتها فرصت بینظیری برای اقتصاد ایران به شمار میآید.
وی با بیان اینکه تلاش میکنیم جهش تولید در استان به هر قیمتی اتفاق بیفتد، افزود: کاهش بروکراسیهای اداری مطالبه به حق فعالان اقتصادی در استان است و دستگاههای اجرایی باید برای تحقق آن کمک کنند.
استاندار گلستان به ظرفیتهای استان در بخش اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد: گلستان یکی از شش قطب اصلی تولید محصولات کشاورزی در کشور است و پیشبینی میکنیم امسال ۱.۵ تن گندم، کلزا و جو در استان تولید شود.
وی با اشاره به اینکه امکان کشت دو و یا سه محصول در ۶۵۰ هزار هکتار از اراضی استان وجود دارد و سطح کشت در گلستان را به ۹۰۰ هزار هکتار میرساند، اضافه کرد: هماکنون ۷۰ درصد از ظرفیت سدهای استان پر است و پیشبینی میکنیم با بارندگیهای اخر امسال وضعیت خوبی پیش روی کشاورزی استان باشد.
حق شناس با اعلام آمادگی برای شنیدن مشکلات فعالان اقتصادی استان به طور هفتگی، تصریح کرد: بسیاری از مشکلاتی که از سوی فعالان اقتصادی و کارآفرینان مطرح شد موضوعاتی نیست که بتوان در سطح استان آن را برطرف کرد.
وی متذکر شد: تغییر برخی از قوانین دست و پاگیر که مانع جهش تولید میشوند از اختیارات دولت نیست و باید در مجلس شورای اسلامی پیگیری و حل و فصل شود.
استاندار گلستان به سایر چالشهایی که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند اشاره و بیان کرد: متأسفانه تسهیلات به کارآفرینان واقعی نمیرسد و در نرخ ارز، مالیات، نرخ سود بانکی و … واقعی نیست و این عدم تعادل در بخشهای مختلف اقتصاد ایران را به عدم تعادل رسانده و باید برای آن چارهاندیشی شود.
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