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۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۳:۲۴

استاندار گلستان:

ظرفیت‌های گلستان فرصتی بی‌نظیر برای اقتصاد ایران است

ظرفیت‌های گلستان فرصتی بی‌نظیر برای اقتصاد ایران است

گرگان- استاندار گلستان گفت: گلستان در بخش‌های مختلف اقتصادی دارای ظرفیت‌های بسیاری است و این ظرفیت‌ها فرصتی بی‌نظیر برای اقتصاد ایران به‌شمار می‌آید.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس پیش از ظهر چهارشنبه در نشست با کارآفرینان استان با موضوع تحقق شعار سال «جهش تولید» اظهار کرد: گلستان دارای ظرفیت‌های بسیار اقتصادی است و این ظرفیت‌ها فرصت بی‌نظیری برای اقتصاد ایران به شمار می‌آید.

وی با بیان اینکه تلاش می‌کنیم جهش تولید در استان به هر قیمتی اتفاق بیفتد، افزود: کاهش بروکراسی‌های اداری مطالبه به حق فعالان اقتصادی در استان است و دستگاه‌های اجرایی باید برای تحقق آن کمک کنند.

استاندار گلستان به ظرفیت‌های استان در بخش اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد: گلستان یکی از شش قطب اصلی تولید محصولات کشاورزی در کشور است و پیش‌بینی می‌کنیم امسال ۱.۵ تن گندم، کلزا و جو در استان تولید شود.

وی با اشاره به اینکه امکان کشت دو و یا سه محصول در ۶۵۰ هزار هکتار از اراضی استان وجود دارد و سطح کشت در گلستان را به ۹۰۰ هزار هکتار می‌رساند، اضافه کرد: هم‌اکنون ۷۰ درصد از ظرفیت سدهای استان پر است و پیش‌بینی می‌کنیم با بارندگی‌های اخر امسال وضعیت خوبی پیش روی کشاورزی استان باشد.

حق شناس با اعلام آمادگی برای شنیدن مشکلات فعالان اقتصادی استان به طور هفتگی، تصریح کرد: بسیاری از مشکلاتی که از سوی فعالان اقتصادی و کارآفرینان مطرح شد موضوعاتی نیست که بتوان در سطح استان آن را برطرف کرد.

وی متذکر شد: تغییر برخی از قوانین دست و پاگیر که مانع جهش تولید می‌شوند از اختیارات دولت نیست و باید در مجلس شورای اسلامی پیگیری و حل و فصل شود.

استاندار گلستان به سایر چالش‌هایی که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند اشاره و بیان کرد: متأسفانه تسهیلات به کارآفرینان واقعی نمی‌رسد و در نرخ ارز، مالیات، نرخ سود بانکی و … واقعی نیست و این عدم تعادل در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران را به عدم تعادل رسانده و باید برای آن چاره‌اندیشی شود.

کد مطلب 4907080

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