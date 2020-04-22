عباس سلگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ورزش جودو در استان، گفت: مسابقات به دلیل شیوع کرونا تعطیل شده است.

وی با اشاره به حضور دو تیم شهرداری کرج و آموزش و پرورش از استان البرز در لیگ کشوری، گفت: دو تیم با حضور ۴۰ جودوکار در این رقابت‌ها شرکت دارند که لیگ کشوری به شکل متمرکز در تهران برگزار می‌شود اما این رقابت‌ها با توجه به شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاده است.

سلگی با تأکید بر به تعویق افتادن هفته پایانی لیگ استانی جوانان، اضافه کرد: مقرر است شش تیم در این رقابت‌ها حضور یابند و زمان دقیق برگزاری مسابقات منوط بر اعلام وزارت ورزش و جوانان است.

وی در ادامه از افتتاح خانه جودو کرج خبر داد، گفت: با افتتاح خانه جودو در کرج که طی یکی دو ماه آینده محقق خواهد شد برخی مشکلات زیرساختی هیئت تا حدودی برطرف می‌شود.

رئیس هیئت جو دو استان البرز به جمعیت چهار هزار نفری ورزشکاران جودوکار استان اشاره کرد و گفت: این تعداد بیمه ورزشی دارند و در مسیر حرفه‌ای ورزش فعالیت دارند.