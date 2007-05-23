ربع قرن ؛ جشنی برای سهامداران دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی سال 1361 به پیشنهاد آیت الله هاشمی رفسنجانی راه اندازی شد

"ما هدفمان این است که از همین امسال و در هر جا که دستمان رسید و شاید کم کم به روستا هم بکشد، مراکزی درست کنیم به نام دانشگاه آزاد اما نه دانشگاه آزاد رژیم گذشته، دانشگاه آزاد واقعی که مواد تحصیلی دانشگاهی را با روش تحصیلی که در حوزه های علمیه علوم دینی می خوانند، خوانده شود". این اولین جمله ای بود که درخصوص دانشگاه آزاد اسلامی برای نخستین بار در نماز جمعه 31 اردیبهشت 61 توسط آیت الله هاشمی رفسنجانی گفته می شد و آغازی بود برای راه این دانشگاه.

پس آن طرح ایجاد دانشگاه آزاد اسلامی از سوی آیت الله هاشمی رفسنجانی و دکتر جاسبی نزد حضرت امام (ره) مطرح شد، ایشان از آن استقبال کرده و مبلغ یک میلیون تومان را به دانشگاه آزاد اختصاص دادند. امام نیز در نشستی که مسئولان دانشگاه و آیت الله هاشمی رفسنجانی با ایشان داشتند در خصوص دانشگاه آزاد فرمودند: "من امیدوارم که انشاالله شما آقایان و سایرین کمک کنید تا این دانشگاهی که به پیشنهاد آقای هاشمی تاسیس گردید و پیشنهاد خوبی بود، فعالیتش زیاد گردیده و در همه جا توسعه پیدا کند".

و امروز 25 از تاسیس این دانشگاه می گذرد. دانشگاهی که در طول سال از تعداد دانشجوی آن انتقاد کردیم. گفتیم که چرا دانشگاهی که یک میلیون و 300 هزار دانشجو دارد در میان 200 دانشگاه برتر دنیا جایی ندارد. از شهریه های آن که گاهی به کابوس خانواده ها تبدیل می شود انتقاد کردیم. از این که چرا در نظر سنجی تلویزیونی تنها 9 درصد به خوب بودن دانشگاه رای می دهند از این که چرا رئیس این دانشگاه بعد از 25 سال هنوز عوض نشده از این که...، اما امروز می خواهیم بگوئیم که یک میلیون تومان اهدایی به دانشگاه آزاد که به دست امام متبرک شده بود کار خود را کرده، این دانشگاه در حال حاضر بزرگترین دانشگاه کشور و اگر کمی خوش بین باشیم بزرگترین دانشگاه غیرانتفاعی دنیا است.

دیگر کسی امروز حرفی در مورد کیفیت آموزش فارغ التحصیلان این دانشگاه نمی زند چون این دانشگاه بیش از دو میلیون فارغ التحصیل را به بازار کار معرفی کرده است. دیگر امروز کسی حرف از کمبود امکانات در این دانشگاه نمی زند زیرا این دانشگاه مالک بیش از 12 میلیون متر مربع فضای آموزشی است، شاید دیگر نتوانیم مشکلات فرهنگی را عاملی برای انتقاد از این دانشگاه بدانیم چون برترین های نماز و فرهنگ در این دانشگاه قرار دارند و حالا دیگر حرف هایی که این دانشگاه در بحث جوش هسته ای و جنبش نرم افزاری دارد نقد حوزه پژوهش این دانشگاه را دشوار کرده است.





عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد از ابتدا تا کنون

عبدالله جاسبی هم که امسال همزمان با بیست و پنجمین سال تاسیس دانشگاه، بیست و پنجمین سال ریاست خود را بر این دانشگاه می گذراند به این فکر می کند که در طول این سال ها چگونه رئیسی برای این دانشگاه بوده و شاید هم چگونه رئیس برای این دانشگاه بوده. او مانند مدیریتش صادقانه و بدون تعارف مهمترین ضعف سالیان فعالیت این دانشگاه را اطلاع رسانی نامناسب می داند و امیدوار است تا در پنجاهمین سال فعالیت دانشگاه بتواند از دستاوردهای مهمتر دانشگاه سخن بگوید. جاسبی می خواهد تمام کاستی های چند سال اخیر را جبران کند، این مسئله در سخنرانی های متحد الشکل روسا و مسئولان واحدهای مختلف به خوبی پیداست.

رئیس دانشگاه آزاد برنامه های بسیاری برای دانشگاه دارد، شاید برخی از آن ها رویاپردازانه به نظر برسد اما با برنامه بودن و نظمی که از خصایص این دانشگاه است همگان را امیدوار نگه می دارد. حذف کنکور، توسعه تحصیلات تکمیلی، افزایش تعداد دانشجویان به 5/2 میلیون نفر، افزایش تعداد اعضای هیات علمی به 100 هزار نفر و توسعه فضاهای فیزیکی دانشگاه به 30 میلیون متر مربع همه برنامه های جاسبی است که شاید کمی سخت، اما باور می شود.

او با افتخاری که کمی هم غرور را به همراه دارد، دانشگاه آزاد را رقیبی سرسخت برای دانشگاه های دولتی می داند و از حضور دانشجویان دکتری و اساتید این دانشگاه ها در دانشگاه آزاد خبر می دهد. برخی اوقات هم سعی می کند زنگ خطر را برای دانشگاه های منطقه و کشورهای اطراف به صدا درآورد. راه اندازی 5 واحد خارج از کشور هم دلیلی قانع کننده بر این مطلب است.

امسال بدون شک همه آنهایی که روزی دانشجوی این دانشگاه بوده اند و امروز منتقد آن، همه آن هایی که عضوی از خانواده این دانشگاه هستند و تمامی یک میلیون و 300 هزار دانشجویی که سهامداران اصلی این دانشگاه هستند و نیمی از دانشجویان کل کشور را تشکیل می دهند بدون شک در حالی که بیست و پنج شمع کیک تولد دانشگاه آزاد را خاموش می کنند، حتی برای یک لحظه هم که شده به این فکر خواهند کرد که چرا دانشگاه آزاد بوجود آمد، چرا دانشگاه آزاد تبدیل به یکی از بزرگترین دانشگاه ها شد و چرا باید حتی اندکی هم که شده ممنون دانشگاه آزاد بود.