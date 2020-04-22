بانکها این هفته از عملیات بازار باز استقبال نکردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز دوشنبه ۱ اردیبهشتماه ۱۳۹۹ در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، بانک مرکزی هیچ سفارش فروشی از طرف بانکها دریافت نکرد.
عدم ارسال سفارش فروش توسط بانکها نشان دهنده کفایت نقدینگی در بازار بینبانکی و عدم نیاز به تغییر ذخایر با اجرای عملیات بازار باز است.
همچنین، بانک مرکزی روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشتماه ۱۳۹۹ در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بینبانکی ریالی، مجدداً عملیات بازار باز را اجرا مینماید. موضع بانک مرکزی (خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی) بر اساس پیشبینی وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بینبانکی حول نرخ هدف، در روز دوشنبه ۸ اردیبهشتماه ۱۳۹۹ از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بینبانکی اعلام خواهد شد.
متعاقب اطلاعیه مزبور، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بینبانکی نسبت به ارسال سفارشها تا ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سهشنبه ۹ اردیبهشتماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه بازار بینبانکی اقدام نمایند.
نظر شما