حقوق رزمندگان معسر تعیین تکلیف شود

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، عبدالرضا مصری نائب رئیس مجلس که ریاست مجلس را برعهده داشت با تبریک سالروز سپاه پاسداران در تذکر به رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: حقوق بازنشستگان، کارگران و کارمندان معلوم و مشخص شده اما متاسفانه هنوز حقوق رزمندگان معسر تعیین تکلیف نشده و همچنان همان حقوق سال گذشته که بسیار ناچیز است به این افراد پرداخت می شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تقاضا داریم با توجه به دیداری که هفته گذشته با رئیس سازمان برنامه و بودجه برای تعیین تکلیف حقوق این افراد داشتیم هرچه سریع تر حقوق این افرادی که از مرزهای ما حفاظت کردند تائید شود و بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعلق گیرد.