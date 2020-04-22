به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد ظهر چهارشنبه در همایش ویدئوکنفرانسی شهرداران استان سمنان ضمن بیان اینکه کرونا وضعیت اقتصاد را در جهان متلاشی کرد، اظهار داشت: این در حالی است که در ایران مدیریت خوبی برای مهار و مقابله با کرونا ویروس انجام شد و سمنان از استانهای پیشگام برای مقابله با این ویروس است.
وی با اشاره به تلاش ویژه شهرداریها برای مقابله با کرونا ویروس افزود: شهرداریها برای کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش امید و نشاط در جامعه در دوران پساکرونا برنامه ارائه دهند.
درخشش شهرداریها در زمان بحران
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور بابیان اینکه شهرداریها در زمان بحرانهایی مانند سیل و شیوع کرونا ویروس خوش درخشیدند، تصریح کرد: اقداماتی که شهرداریها انجام میدهند بهمراتب سختتر از فعالیت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و کادر درمانی است.
جمالی نژاد خاطرنشان کرد: کارگران و دیگر کارکنان شهرداریها چندان شناختی از نوع زبالهها و شیوع این ویروس ندارند و بیشتر در معرض ابتلاء به کرونا قرار دارند.
وی بابیان اینکه در دوران شیوع کرونا دستورالعملهای مختلفی از سوی شهرداریها و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در گام اجرایی قرار گرفت، اضافه کرد: تمام مسئولان در حوزه عمرانی برای مقابله با کرونا ویروس ورود جدی داشتند.
اجرای طرحهای شادابی و نشاط از سوی شهرداریها
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور گفت: با توجه به مشکلات پیشآمده و بهاحتمال افزایش آسیب اجتماعی، اجرای طرح شادابی و نشاط در جامعه در دستور کار شهرداریها باشد.
جمالی نژاد با تأکید بر اینکه نقش شهرداریها در کنار طرحهای عمرانی و خدمات شهری، در کنترل آسیبهای اجتماعی برجسته است، یادآور شد: اجرای طرحهای نشاط اجتماعی از سوی شهرداریها، ازنظر شرعی، اخلاقی واداری مهم است و شهرداریها با اجرای طرحهای مختلف، تلاش کنند تا مردم از ناامیدی و افسردگی براثر شیوع کرونا ویروس خارج شوند.
وی با تأکید بر لزوم فعالیت شهرداریها در بخشهای فرهنگی و اجتماعی بیان کرد: در بودجه شهرداریها و تبدیل وضعیت و …اقدامهای خوبی از سوی وزارت کشور انجام شد که با همکاری مجلس شورای اسلامی و تصویب آئیننامههای مربوط برای تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری در تلاش هستیم.
تهیه نردبان آتشنشانی در سال جاری
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با اشاره به اجرای طرح مؤمنانه و مقابله با آسیبهای اجتماعی در استان سمنان ابراز داشت: استفاده از تجربیات شهرداریهای دیگر نقاط کشور برای اجرای طرحهای عمرانی در دستور کار قرار گیرد.
جمالی نژاد بابیان اینکه تهیه نردبان آتشنشانی در سال جاری در دستور کار قرار دارد، یادآور شد: این طرح با اعطای مجوز اوراق مشارکت اجرایی میشود.
نظر شما