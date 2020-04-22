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۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۵:۱۱

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد خبر داد؛

بهبودی ۲۸۲ بیمار مبتلا به کرونا در چهارمحال و بختیاری

بهبودی ۲۸۲ بیمار مبتلا به کرونا در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از بهبودی ۲۸۲ بیمار مبتلا به کرونا ویروس در استان چهارمحال و بختیاری خبر داد و گفت: این بیماران در منزل و بیمارستان درمان شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شیرانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار جدید بیماری کرونا در استان چهارمحال و بختیاری در سومین روز از اردیبهشت ماه سال ۹۹ عنوان کرد: از شروع خطر اپیدمی تاکنون یک‌هزار و هشت بیمار با علائم بالینی مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان بستری شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تعداد افراد بستری فعلی در مراکز درمانی را ۲۹ نفر اعلام کرد و گفت: با مثبت اعلام شدن آزمایشات ۱۰ بیمار مشکوک در ۲۴ ساعت گذشته، تمام موارد مبتلا از آغاز بیماری که نتایج آزمایش آن‌ها مثبت اعلام شده، ۳۲۲ نفر است.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه در ۲۴ ساعت گذشته با یک مورد جدید فوتی ناشی از ابتلاء به بیماری نوپدید کووید ۱۹، مجموع فوتی‌های ناشی از ابتلاء به این بیماری در استان چهارمحال و بختیاری به ۲۵ نفر رسید.

کد مطلب 4907194

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