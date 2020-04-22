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۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۴:۵۴

استاندار لرستان:

سیلاب و کرونا پروژه‌های عمرانی لرستان را تعطیل کرد

سیلاب و کرونا پروژه‌های عمرانی لرستان را تعطیل کرد

خرم‌آباد- استاندار لرستان، گفت: سال گذشته و اوایل امسال به دلیل سیلاب و بیماری کرونا فعالیت‌های اجرایی تا حدودی دچار مشکل شده و برخی طرح‌های عمرانی به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی امروز چهارشنبه در جلسه جذب اسناد خزانه لرستان، اظهار داشت:: مدیران دستگاه‌های اجرایی لرستان باید جذب اعتبارات را با آینده نگری در دستور کار خود قرار دهند نه اینکه صرفاً به دنبال جذب اعتبار باشند و در طرح‌های غیرضروری یا دارای اهمیت کمتر هزینه کنند.

وی، اظهار داشت: با توجه به اینکه پیمانکاران از طرح‌های بسیار کوچک که حتی ارزش ایجاد و تجهیز کارگاه ندارد استقبال نمی‌کنند مدیران باید بر اساس قانون و با رعایت مقررات، این اعتبارات را تجمیع کرده و برای طرح‌های بزرگ‌تر و مؤثرتر لحاظ کنند.

استاندار لرستان با اشاره به زمان تمدید جذب اعتبارات عمرانی از پایان تیرماه به پایان شهریورماه امسال، گفت: نباید محتوا را فدای شکل کرد بنابراین مدیران بایستی هوشمند بوده و به نحوی برنامه ریزی کنند که جذب اعتبار در مهلت قانونی و بر اساس اولویت طرح‌ها باشد.

خادمی، ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده ۶۰ درصد اسناد یک ساله تا پایان اردیبهشت و ۱۰۰ درصد آن باید تا پایان خرداد امسال جذب شود.

وی در خصوص اسناد استانی نیز، افزود: ۲۵ درصد تا پایان اردیبهشت، ۵۰ درصد تا پایان خرداد و ۸۰ درصد تا پایان تیر جذب و تعیین تکلیف و تا ۱۵ مرداد نیز باید پرونده تمامی این اعتبارت بسته شود.

استاندار لرستان، تصریح کرد: سال گذشته و اوایل امسال به دلیل سیل و بیماری کرونا فعالیت‌های اجرایی تا حدودی دچار مشکل شده و برخی طرح‌های عمرانی به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمد که به همین منظور مهلت جذب اعتبارات تمدید شده است.

خادمی، گفت: چنانچه دستگاهی در جذب اعتبار ضعیف عمل کند اعتبار مانده آن به مابقی دستگاه‌ها اختصاص خواهد یافت.

کد مطلب 4907210

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