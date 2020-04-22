پیام مساعدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد که طی امروز احتمال وقوع بارشهای خفیف و پراکنده در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست.
وی اضافه کرد: روزهای پنج شنبه و جمعه، جوی نسبتاً آرام در سطح استان حاکم خواهد بود و پدیدههای غالب غبار محلی و مه صبحگاهی است.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: از روز شنبه تا اواسط روز یکشنبه آینده وزش باد شدید جنوبی در سواحل شمالی و مرکزی استان، باعث تلاطم دریا در این نواحی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین از فردا تا روز یکشنبه، دمای هوا به طور محسوسی افزایش خواهد داشت.
مساعدی افزود: برای ساعات آینده آسمان استان کمی تا نیمه ابری همراه با غبار محلی، مه صبحگاهی و طی امروز در برخی نقاط با احتمال بارش خفیف و گاهی رعدوبرق پیشبینی میشود.
وی بیان کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب غربی تا شمال غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت، بر روی دریا و سواحل استان گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج بین ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر خواهد بود.
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