پذیرش ۹۰ بیمار مشکوک به کرونا در مراکز درمانی قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمدرضا قدیر اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته و تا ساعت ۱۴ امروز سوم اردیبهشت‌ماه، ۹۰ نفر در مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی ابتلا به کرونا پذیرش شدند.

وی افزود: ۳۳ نفر از این تعداد در بیمارستان‌های قم بستری و مابقی پس از معاینه و بررسی در بخش اورژانس مراکز با دستورات دارویی و بهداشتی مرخص شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در ادامه گفت: در شبانه روز گذشته، ۳۲ نفر از بیماران بستری در بخش‌ها پس از بهبودی توسط پزشکان معالج از بیمارستان ترخیص شدند.

وی تصریح کرد: مردم عزیز بدانند که کرونا هنوز تمام نشده است و ما در نیمه راه هستیم و باید مراقب باشیم چرا که ناقلین در جامعه درحال تردد هستند.