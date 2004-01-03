به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، در لايحه بودجه سال 1383 حدود يك هزار و 888ميليارد و 299 ميليون ريال استفاده از تسهيلات خارجي پيش بيني شده است كه از اين ميزان 912 ميليارد و 447 ميليون ريال از محل تسهيلات بانك جهاني و 975 ميليارد و 852 ميليون ريال از محل تسهيلات بانك توسعه اسلامي تامين خواهد شد.
براي تامين مالي بودجه سال 1383، برداشت 43 هزار و 612 ميليارد ريال از موجودي حساب ذخيره ارزي، دريافت سه ميليارد و 500 ميليون ريال اصل وام هاي خارجي دولت ، فروش هشت هزار و 500 ميليارد ريال ارواق مشاركت و 23 ميليارد ريال از محل واگذاري شركت هاي دولتي نيز پيش بيني شده است.
وصول 11 هزار ميليارد ريال از محل واگذاري شركت هاي دولتي- موضوع بند"ب" ماده 19 قانون برنامه سوم توسعه و 9 هزار و 500 ميليارد ريال بر اساس موضوع ماده 19 همين قانون و يك هزار و 500 ميليارد ريال از محل واگذاري سهام شركت هاي تحت پوشش پتروشيمي از جمله منابع مالي است كه در قالب واگذاري شركت هاي دولتي تامين خواهد شد.
دريافت 190 ميليارد و 328 ميليون و 200 هزار ريال اصل وام هاي داخلي دولت در لايحه بودجه سال 1383 پيش بيني شده كه در قالب وام هاي انتفاعي 10 ميليارد ريال از شركت مخابرات ايران، 33 ميليارد ريال از سازمان توسعه معادن و صنايع معدني ايران، 14 ميليارد ريال از ذوب آهن اصفهان، يك ميليارد و 277ميليون ريال از شركت سهامي زغال سنگ كرمان، 820 ميليون ريال از شركت سهامي زغال سنگ البرز شرقي، 335 ميليون ريال از شركت سهامي زغال سنگ البرز غربي، 440 ميليون ريال از شركت سهامي سنگ آهن مركزي، هفت ميليارد و 895 ميليون ريال از شركت صنايع مس ايران، 30 ميليارد و 561 ميليون و 200 هزار ريال از شركت سهامي فولاد خوزستان و 92 ميليارد ريال از شركت سهامي فولاد مباركه در يافت خواهد شد.
يك هزار و 400 ميليارد ريال از منابع مالي سال آينده را نيز برگشتي از پرداخت هاي سال هاي قبل تشكيل مي دهد.
براي تامين مالي بودجه سال 1383
حدود دو هزار ميليارد ريال تسهيلات از بانك جهاني و بانك توسعه اسلامي دريافت مي شود
براي تامين مالي بودجه سال آينده دريافت بيش از يك هزار و 888ميليارد ريال تسهيلات از بانك جهاني و بانك توسعه اسلامي پيش بيني شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، در لايحه بودجه سال 1383 حدود يك هزار و 888ميليارد و 299 ميليون ريال استفاده از تسهيلات خارجي پيش بيني شده است كه از اين ميزان 912 ميليارد و 447 ميليون ريال از محل تسهيلات بانك جهاني و 975 ميليارد و 852 ميليون ريال از محل تسهيلات بانك توسعه اسلامي تامين خواهد شد.
نظر شما