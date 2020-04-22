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۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۹:۰۱

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر خبر داد

تولید ۱۰۰۰ برنامه الکترونیکی آموزشی توسط دانشگاه فرهنگیان بوشهر

تولید ۱۰۰۰ برنامه الکترونیکی آموزشی توسط دانشگاه فرهنگیان بوشهر

بوشهر- رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر از تولید هزار برنامه الکترونیکی آموزشی توسط دانشگاه فرهنگیان این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر مولایی بعدازظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: پزشکان و پرستاران به عنوان مدافعان جبهه سلامت و پیشتازان مبارزه با این ویروس محسوب می‌شود که خدمات آنان جای قدردانی و سپاس دارد.

وی با اشاره به تدوین برنامه آموزشی گفت: آموزش مجازی از طریق شبکه تلویزیونی اینترنتی شتاب موردتوجه قرار دارد و این مرکز آموزش عالی هزار برنامه الکترونیکی آموزشی تولید می‌کند.

مولایی بابیان اینکه در دو هفته گذشته ۴۰ برنامه ۲۰ دقیقه‌ای تولیدشده گفت: امتحان پایانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان از طریق دو روش برنامه‌ریزی‌شده است که با تصویب آن اعلام می‌شود.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر بیان کرد: دانشسراها و مراکز تربیت معلم در استان بوشهر سابقه فعالیت بیش از نیم‌قرنی رادارند و اکنون این مراکز در قالب دانشگاه فرهنگیان فعالیت می‌کند و سابقه ۵۶ ساله در کارنامه خود دارد.

وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش استان بوشهر دارای ۱۵ هزار نیروی فرهنگی و آموزشی است گفت: سالانه به صورت متوسط بین ۵۰۰ تا ۹۰۰ نفر از فرهنگیان آموزش و پرورش استان بوشهر بازنشسته می‌شوند که باید دانشگاه فرهنگیان نیروهای جایگزین تحویل دهد.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر بابیان اینکه امسال بیش از ۷۰۰ نفر از نیروی آموزش و پرورش استان بوشهر بازنشسته می‌شوند افزود: بر اساس برنامه‌ریزی ۶۰۰ نفر جذب و مابقی از محل حق‌التدریس، استمرار خدمت بازنشسته‌ها و سربازمعلم‌ها و دیگر حوزه‌ها تأمین می‌شود.

مولایی بازنشستگان فرهنگی در سال آینده را بحرانی دانست و بیان کرد: سال آینده هزار و ۳۰۰ فرهنگی استان بوشهر بازنشسته می‌شود که برای جبران کمبود نیرو باید چاره‌اندیشی شود.

وی بابیان اینکه این مرکز آموزش عالی سالانه افزون بر ۴۰۰ نفر از نیروهای آموزش و پرورش استان بوشهر را تأمین می‌کند خاطرنشان کرد: در دانشگاه فرهنگیان اکنون ۵ رشته در بخش خواهران و ۵ رشته در بخش آقایان ارائه می‌شود و این در حالی است که امکان آموزش در ۱۶ رشته در این دانشگاه وجود دارد که بر اساس نیازهای استخدامی ارائه می‌شود.

مولایی این دانشگاه را قطب تعلیم و تربیت استان بوشهر دانست و بیان کرد: از ۱۵۰ نفر هیئت‌علمی دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر ۱۱ نفر رسمی و مابقی از دیگر دستگاه‌ها تأمین‌شده است.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر از تحصیل هزار و ۴۲۲ دانشجو در دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر خبر داد و افزود: اکنون ۸۷۱ دانشجو در پردیس پسران علامه طباطبایی و ۵۵۱ دانشجوی دختر در پردیس بنت‌الهدی تحصیل می‌کنند.

کد مطلب 4907311

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