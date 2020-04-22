تولید ۱۰۰۰ برنامه الکترونیکی آموزشی توسط دانشگاه فرهنگیان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر مولایی بعدازظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: پزشکان و پرستاران به عنوان مدافعان جبهه سلامت و پیشتازان مبارزه با این ویروس محسوب میشود که خدمات آنان جای قدردانی و سپاس دارد.
وی با اشاره به تدوین برنامه آموزشی گفت: آموزش مجازی از طریق شبکه تلویزیونی اینترنتی شتاب موردتوجه قرار دارد و این مرکز آموزش عالی هزار برنامه الکترونیکی آموزشی تولید میکند.
مولایی بابیان اینکه در دو هفته گذشته ۴۰ برنامه ۲۰ دقیقهای تولیدشده گفت: امتحان پایانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان از طریق دو روش برنامهریزیشده است که با تصویب آن اعلام میشود.
رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر بیان کرد: دانشسراها و مراکز تربیت معلم در استان بوشهر سابقه فعالیت بیش از نیمقرنی رادارند و اکنون این مراکز در قالب دانشگاه فرهنگیان فعالیت میکند و سابقه ۵۶ ساله در کارنامه خود دارد.
وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش استان بوشهر دارای ۱۵ هزار نیروی فرهنگی و آموزشی است گفت: سالانه به صورت متوسط بین ۵۰۰ تا ۹۰۰ نفر از فرهنگیان آموزش و پرورش استان بوشهر بازنشسته میشوند که باید دانشگاه فرهنگیان نیروهای جایگزین تحویل دهد.
رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر بابیان اینکه امسال بیش از ۷۰۰ نفر از نیروی آموزش و پرورش استان بوشهر بازنشسته میشوند افزود: بر اساس برنامهریزی ۶۰۰ نفر جذب و مابقی از محل حقالتدریس، استمرار خدمت بازنشستهها و سربازمعلمها و دیگر حوزهها تأمین میشود.
مولایی بازنشستگان فرهنگی در سال آینده را بحرانی دانست و بیان کرد: سال آینده هزار و ۳۰۰ فرهنگی استان بوشهر بازنشسته میشود که برای جبران کمبود نیرو باید چارهاندیشی شود.
وی بابیان اینکه این مرکز آموزش عالی سالانه افزون بر ۴۰۰ نفر از نیروهای آموزش و پرورش استان بوشهر را تأمین میکند خاطرنشان کرد: در دانشگاه فرهنگیان اکنون ۵ رشته در بخش خواهران و ۵ رشته در بخش آقایان ارائه میشود و این در حالی است که امکان آموزش در ۱۶ رشته در این دانشگاه وجود دارد که بر اساس نیازهای استخدامی ارائه میشود.
مولایی این دانشگاه را قطب تعلیم و تربیت استان بوشهر دانست و بیان کرد: از ۱۵۰ نفر هیئتعلمی دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر ۱۱ نفر رسمی و مابقی از دیگر دستگاهها تأمینشده است.
رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر از تحصیل هزار و ۴۲۲ دانشجو در دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر خبر داد و افزود: اکنون ۸۷۱ دانشجو در پردیس پسران علامه طباطبایی و ۵۵۱ دانشجوی دختر در پردیس بنتالهدی تحصیل میکنند.
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