شمار ساخت و سازهای غیرمجاز در مازندران بالا است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رازجویان عصر چهارشنبه در سی و یکمین جلسه کارگروه پیشگیری از تفکیک و تغییر کاربری ساخت و ساز غیرمجاز با اشاره به اینکه مقوله تفکیک کاربری و مقابله با زمین خواری در شهر و روستاهای استان می‌بایست مورد تاکید جدی قرار گیرد خاطرنشان کرد: اولویت اول در مازندران مقوله کشاورزی است زیرا در تهیه و تولید مواد غذایی کشور نقش اساسی دارد.

وی با اظهار اینکه مازندران در تولید برنج، جوجه، مرکبات، محصولات باغی، سیفی جات، مرغ و تخم مرغ از جمله استان‌های مهم کشور به شمار می‌رود، افزود: هرچند گردشگری اولویت دوم مازندران است اما به طور قطع یقین تبدیل شدن زمین‌های کشاورزی به ویلا و … باعث می‌شود به زودی در مازندران به جای طبیعت و طراوت زیبا تنها پاره‌های آجر و سیمان مشاهده شود.

معاون عمرانی استاندار مازندران با اشاره به اینکه ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی چهره مازندران را تغییر می‌دهد و نامیمون کرده است، افزود: می‌بایست از همه مواهب و مزایای خدادادی استان خودمان به نحو احسن بهره برداری کنیم.



وی گفت: تعداد بالای ساخت و سازهای غیرمجاز در استان بیانگر عدم انجام وظایف قانونی دستگاه‌های متولی است لذا جلوگیری از ساخت ساز غیرقانونی نیازمند به همراهی دستگاه‌های قضائی و نظارتی است و در همین راستا نقش اساسی و مهم کارگروه ساخت و ساز غیرمجاز باید مورد توجه و جدیت قرار گیرد.