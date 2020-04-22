به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت و گوی تلفنی محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش با وی که با احوالپرسی و آرزوی بهبودی توأم بود، با بیان اینکه روند آموزش نباید تعطیل یا با وقفه مواجه شود، گفت: هیچ دانش آموزی نباید از آموزش جا بماند. فضای آموزش باید برای همه دانش آموزان مناسب باشد و درجایی که دسترسی به اینترنت آسان نیست، تولید بسته‌های آموزشی صورت گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در این تماس تلفنی از زحمات و تلاش معلمان در تداوم جریان یادگیری دانش آموزان قدردانی کرد.

محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش نیز در این گفت و گوی تلفنی ضمن ارائه گزارشی از راه اندازی شبکه آموزش دانش آموزی به رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: معلمان با علاقه‌مندی در میدان آموزش مجازی حضور دارند و تمام‌وقت خود را صرف آموزش دانش آموزان می‌کنند.

‫وی در ادامه اضافه کرد: اگر آمار دانش آموزانی که موفق به ورود به این شبکه نشدند به‌طور دقیق مشخص شود برای آموزش آنان تدبیر خواهیم کرد‪.‬‬