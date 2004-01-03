شكايت 100 داوطلب رد صلاحيت شده به هيات نظارت استان تهران رسيده است

محمد مهماندوست در گفتگو با خبرنگار"مهر" با اشاره به مهلت 7 روزه هيات نظارت استان براي رسيدگي به اين شكايات گفت : از اين تعداد اعتراض 4 مورد از شهرستانهاي استان تهران و بقيه از داوطلبان شهر تهران رسيده است .

وي بخشي از رد صلاحيت هاي موضوع شكايات را بدليل كسري مدارك در پرونده داوطلبان و بخشي ديگر از آنها را طبق استناد به مراجع مختلف اعلام كرد .

طبق ماده 52 قانون انتخابات چنانچه نظر هيات اجرايي مبني بر رد صلاحيت داوطلب ، پس از مهلت 7روزه مورد تاييد هيات نظارت استان نيز باشد ، هيات نظارت استان موظف است در اين خصوص، نظر هيات مركزي نظارت را نيز كسب كنند . هيات نظارت استان در مورد صلاحيت ساير داوطلبان نيز نظرات خود را به هيات مركزي نظارت اعلام مي كند .

طبق تبصره يك اين ماده ، هيات نظارت استان پس از كسب نظرهيات مركزي نظارت موظف است مراتب تاييد يا رد كليه داوطلبان را با استناد قانوني تا مهلت 20 ديماه به فرمانداران اعلام كند فرمانداران نيز موظفند آن را به اطلاع داوطلبان برسانند .

طبق تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات داوطلباني كه صلاحيتشان در هيات اجرايي تاييد و درهيات نظارت استان رد شده است مي توانند به شوراي نگهبان شكايت كنند . شوراي نگهبان نيز درمهلتي 20 روزه تا تاريخ دهم بهمن ماه نظر قطعي و نهايي خود را در خصوص تاييد يا رد صلاحيت داوطلبان به وزارت كشور اعلام خواهد كرد .



