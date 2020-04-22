تداوم تعطیلی اماکن ورزشی استان همدان تا پایان اردیبهشت ماه

به گزارش خبرنگار مهر؛ محسن جهانشیر ظهر سهشنبه در نشست با اصحاب رسانه از تداوم تعطیلی فعالیت اماکن ورزشی استان همدان تا پایان اردیبهشت خبر داد و گفت: با توجه به دستهبندی مشاغل با ریسک و خطرپذیری کم و پرخطر تمام فعالیتهای ورزشی اماکن دولتی و خصوصی تا پایان اردیبهشت تعطیل اعلامشده چراکه سلامت و امنیت روانی مردم حائز اهمیت است.
وی مشارکت مردم در کنترل و مهار ویروس کرونا را مهمترین اصل برشمرد و درخصوص نحوه واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی اظهار داشت: طبق قوانین و بخش نامههای وزارت ورزش و جوان مدتزمان اجاره سالنهای ورزشی یکساله است که اگر پس از یک سال طرفین راضی باشند قرارداد قبل، تا ۳ سال قابل تمدید است در غیر این صورت الزامی بر تمدید قرارداد وجود ندارد.
جهانشیر افزود: اجارهبهای سالنهای ورزشی در سال اول بر اساس اجاره پیشبینیشده از طرف مستأجر تعیین میشود و رقم سالهای بعد بر اساس اعلام نرخ تورم بانک مرکزی در نظر گرفته میشود.
وی در خصوص زمان اعطای تسهیلات حمایتی به باشگاهها و همچنین تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی به زوجهای جوان، گفت: تمامی موارد مرتبط با پرداخت وامها اعم از تسهیلات کمکی به باشگاهها، فنی عمرانی و ازدواج تابع تصمیمات بانک مرکزی و زمان اجرایی شدن آن همزمان با ابلاغ دستورالعملها به بانکهای عامل است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان بابیان اینکه در کنار تهدیدهای کرونا باید به فرصتهای ایجادشده برای ورزشکاران آسیبدیده و همچنین افزایش توان و آمادگی سایر ورزشکاران برای حضور در رقابتهای کشوری، بین مللی توجه کرد، گفت: در حال حاضر ۵ بازیکن استان همدان در رشتههای مختلف ورزشی در حال درمان و مداوا هستند تا برای حضور در رقابتها با آمادگی بیشتر حاضر شوند.
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