پذیرش بیمه شدگان سلامت در ۶۱۴ بیمارستان بدون ارائه دفترچه

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهرخ رامزی امروز در دیدار با استاندار گیلان با اشاره به اینکه بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار گیلانی تحت پوشش بیمه سلامت هستند، اظهار کرد: یک هزار و ۷۱۱ مؤسسه طرف قرارداد با بیمه سلامت هستند.

رامزی به هزینه سالانه ۵۰۰ میلیارد تومان برای بیمه شدگان گیلانی بیمه سلامت اشاره و خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه بیمه سلامت ارائه خدمات واقعی به افراد محروم است که در این راستا شمار خدمت به روستاییان از هفت به ۱۲ خدمت افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه در ۶۱۴ بیمارستان دولتی بیمه شدگان سلامت، نیاز به ارائه دفترچه ندارند و از طریق کد ملی خدمت دریافت می‌کنند، گفت: امیدواریم در گیلان با حمایت‌های همه جانبه برای مراکز سرپایی و بیمارستان‌های غیردولتی نیز ارائه دفترچه، حذف و با تبادل الکترونیکی اسناد و نسخه، شاهد شفاف سازی و صرفه جویی در هزینه‌ها باشیم.

عملکرد موفق جمهوری اسلامی ایران در پوشش بیمه‌ای

در ادامه این جلسه استاندار گیلان نیز با اشاره به عملکرد موفق نظام جمهوری اسلامی در پوشش بیمه‌ای، افزود: پوشش همگانی بیمه، یکی از درخواست‌های مهمی است که مردم در تمامی کشورها دارند و بسیاری نیز هنوز نتوانسته‌اند آن را محقق کنند.

ارسلان زارع پوشش ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور و ارائه خدمت رایگان به ۳۴ میلیون نفر از این شمار را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: دولت تدبیر و امید با اجرای طرح تحول نظام سلامت، اقدام بزرگی در این حوزه انجام داد که در آرامش روحی و روانی یک بیمار، اثربخش است ضمن آنکه بانک اطلاعاتی قابل اتکایی نیز به دست آمد.

وی ادامه داد: بهره‌مندی مردم از امور بیمه‌ای به ویژه در حوزه سلامت و در مواقعی همچون شیوع بیماری کرونا برای ساماندهی و مدیریت بهینه شرایط توسط کادر درمان مؤثر است.

زارع ارائه خدمات از طریق سامانه‌های الکترونیکی بیمه سلامت را موجب رضایتمندی مردم خواند و اظهار کرد: این امر در کنار نظارت بر استفاده از امکانات توسط بیمه شدگان؛ بهره‌روی بیشتر، کاهش مراجعه حضوری و تأمین سلامت مردم را به دنبال دارد.

استاندار گیلان افزود: بیمه سلامت در جریان بیماری کرونا با اطلاع‌رسانی به‌موقع مبنی بر تمدید دفترچه‌ها و عدم نیاز به مراجعه حضوری، گام عملی برای خدمت به مردم برداشت که استمرار این خدمات از جمله نسخه الکترونیکی می‌تواند کمک شایان توجهی داشته باشد.

در خاتمه این دیدار با قدردانی از تلاش‌های علی اکبری، جمشید محمدی به عنوان مدیرکل جدید بیمه سلامت استان معرفی شد.