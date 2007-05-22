ریاست هیئت داوران ونیز به فیلمساز چینی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره ونیز با صدور بیانیه ای ضمن اعلام این خبر نوشت: "ژانگ تنها فیلمساز دنیاست که در کمتر از 10 سال تمام جوایز مهم جشنواره ونیز را از آن خود کرده است."

در بخش دیگری از این بیانیه آمده: "همانند پنجاهمین سالگرد ونیز در 1982 که به ریاست برناردو برتولوچی برگزار شد، اعضا هیئت داوران موسترا هفتاد و پنجم را هم بدون استثنا کارگردان ها تشکیل می دهند."فیلم "فانوس سرخ را بلند کن" ییمو با بازی گنگ لی سال 1991 چند جایزه ونیز از جمله شیر نقره ای را به خود اختصاص داد و "داستان کیو جو" هم در 1992 برنده شیر طلایی ونیز شد، همین طور "نه یکی کمتر" که در 1999 این جایزه را از آن خود کرد.به گزارش خبرگزاری فرانسه، ییمو در نامه ای به مارکو مولر، رئیس جشنواره ونیز نوشت: "ونیز جشنواره ای است که من بیش از هر جای دیگر در آن شرکت داشته ام. من در اینجا بیشترین جایزه ها را گرفته ام و بهترین احساسات را داشته ام."شصت و چهارمین جشنواره فیلم ونیز از 29 اوت (هفتم شهریور) تا هشت سپتامبر (17 شهریور) در شهر روی مرداب برگزار می شود. جشنواره ونیز از 1932 آغاز شد، اما جنگ جهانی دوم باعث شد جشنواره چند سال برگزار نشود، ضمن اینکه چند دوره جشنواره نیز بدون بخش مسابقه برگزار شد.ییمو متولد 14 نوامبر 1951 در جریان انقلاب فرهنگی مدرسه را رها و سه سال در یک مزرعه کار کرد. سپس هفت سال در یک کارخانه نساجی مشغول کار شد. در 1978 پس از مدت ها کلنجار توانست در آکادمی فیلم پکن ثبت نام کند، هر چند سن اش بیشتر از حد مجاز بود.ییمو در 1987 برای بازی در فیلم "چاه قدیمی" برنده جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره فیلم توکیو شد. "ذرت سرخ" اولین فیلم خود را در 1987 با بازی گنگ لی کارگردانی کرد که برنده جایزه خرس نقره ای جشنواره برلین شد. "زندگی" و "قهرمان" از دیگر فیلم های اوست.