آینده خوبی برای مذاکرات ایران و آمریکا نمی بینم / انتخابات مجلس و ریاست جمهوری تجمیع نشود

به گزارش مهر، محمد نبی حبیبی درسفر به زنجان در گفتگو با خبرنگارما افزود : به نظر من تجمیع انتخابات اثرات مطلوبی بر جامعه دارد ولی باید توجه کنیم کدام انتخابات با هم تجمیع می شوند.

وی که در پاسخ به سوال مهر سخن می گفت، تصریح کرد : تجمیع انتخابات ریاست جمهوری ومجلس هشتم چون فاصله زمانی فعالیت آنان با هم متفاوت است معایبش بیشتر ازمحاسنش است.

حبیبی اظهارداشت : به جای تجمیع انتخابات مجلس هشتم و دور دهم ریاست جمهوری می توان انتخابات خبرگان رهبری را با مجلس و انتخابات شورا ها را با ریاست جمهوری تجمیع نمود که با درصورت تحقق این امرمحاسن آن بیشتر ازمعایب آن بروزمی کند.

وی درادامه درپاسخ به سوال دیگرخبرنگارمهر درخصوص مواضع حزب موتلفه ایران اسلامی برای انتخابات مجلس هشتم گفت : حزب موتلفه به هیچ وجه به طور مستقل در انتخابات مجلس هشتم فهرست ارائه نخواهد داد وتنها با هدف ارائه فهرست مشترک باسایر احزاب وگروههای اصولگرا در صحنه حاضر خواهد شد.

حبیبی ارائه فهرست مشترک را به مصلحت اصولگراها عنوان کرد وتاکید نمود: مصلحت اصولگراها با وحدت وحضور متحد در صحنه انتخابات صورت می گیرد واصولگراها برای دستیابی به پیروزی درانتخابات آینده باید از هرنوع سهم خواهی وتک روی خوداری نمایند.

به گفته حبیبی ارائه فهرست های متفاوت وسهم خواهی وتک روی این امر به ضرر اصولگرا تمام خواهدشد.

وی یکی از مهمترین دلایل شکست اصلاح طلبان درانتخابات شوراهای دور دوم شهر تهران را وجود تعداد لیست های متعدد توسط آنان عنوان کرد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی درادامه با عنوان این مطلب که ایران درطی28سال عمر خود حتی یک موردحسن نیت از آمریکا ندیده است، یادآورشد: ملت ایران بعداز پیروزی انقلاب اسلامی شاهد توطئه های غرب وآمریکا جهت براندازی انقلاب اسلامی بوده وهرکاری که برعلیه نظام توانسته انجام داده است.پ

حبیبی با بیان این مطلب که هیچ فاید ه ای برای ایران درمذاکره باآمریکا قابل تصور نیست تاکید کرد : آمریکا باید نگاه کینه توزانه 28 سال خود درقبال ایران راعوض نماید ودرغیر این صورت این طرح محکوم به شکست است.

وی همچنین درپاسخ به سوال مهر درخصوص مذاکره ایران و آمریکا درمورد مسئله عراق گفت:اگر مذاکرات تنها درمورد عراق وبرای پایان دادن به اشغال عراق باشد این امر می تواند مفید باشد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: با شرایط کنونی وبا توجه به سابقه ای آمریکا دربرخورد با جهان اسلام دارد و عملکردی که این کشور دربرخی ازکشورهای اسلامی داشته آینده خوبی برای این مذاکرات نیز تصور نمی شود.

حبیبی دربخش دیگری از مصاحبه مطلبوعاتی خود با خبرنگاران استان زنجان با ارزیابی مطلوب از عملکرد دولت درتحقق شعارهای اقتصادی خود گفت : اعتقاد دارم شعارهای دولت نهم درزمان تبلیغات شعارهای اصل نظام بود وتوانسته تا به امروز با عملکرد خود دربخش اقتصادی و رفاهی تحول عظیمی را درکشور ایجاد نماید.

وی با مقایسه وضعیت کشور درسالهای اول پیروزی انقلاب افزود: دولت نهم وهمچنین دولتهای قبلی نیز با تلاش خود گامهای خوبی را برای پیشرفت وتوسعه وافزایش سطح رفاهی جامعه برداشتند ولی با این همه باز هم تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم.

این فعال سیاسی کشور توزیع سهام عدالت بین اقشار کم درآمد کشور را ازاقدامات مهم وموثردولت برای تحقق رفاه اجتماعی در کشورعنوان کرد وتاکید نمود : دولت نهم برای تحقق خواسته های مردم درمسائل اقتصادی ورفاهی ازیک موفقیت نسبی برخورداربوده است .

حبیبی گفت : اجرای کامل شعارهای دولت از دغدغه های مسئولین دولت است برای اجرای شدن کامل آن تلاش می کنند.

وی با تاکید براین مطلب که اجرای برخی شعارها نیازمند فرایند زمانی بیش از2سال است افزود : درحال حاضر دولت نهم با برخی از مشکلات ومسائل روبه رو است که از دولتهای گذشته به ارث رسیده ورفع آنان نیازمند مدت زمانی طولانی می باشد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی درادامه با اشاره به بحث پرونده هسته ای کشورمان گفت : بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یک هماهنگی و وحدت نامقدسی درغرب برعلیه توسعه وپیشرفت ایران شکل گرفت وسنگ اندازیهای غرب وآمریکا درروند پرونده هسته ای کشورمان نیز در راستای اجرایی نمودن این امر است.

حبیبی با عنوان این مطلب که امروز ایران با همه مانع تراش ها وسنگ اندازیهای دنیای غرب توانسته با تکیه برداشته ای خود صاحب فن آوری صلح آمیز هسته ای شود اظهارداشت :غرب درقضیه هسته ای ایران دچار یک پارداوکس شده است .

وی افزود: امروز ملت ایران صاحب فن اوری صلح آمیز هسته ای شده و برای تحقق این امر از هیچ قدرتی اجازه نگرفته ایم. حبیبی تفکر تجاوز به‌ایران توسط آمریکا را نوعی حماقت ازسوی سران آن‌کشور عنوان کرد و اظهارداشت: در صورت چنین تجاوزی، ایران پاسخ آمریکا را در تمامی عرصه‌هایی که منافع آن کشور وجود دارد، خواهدداد و پاسخ ایران محدود به‌لب مرزها نخواهد شد.

حبیبی گفت: دولتمردان آمریکا باید بدانند که‌درصورت آغاز جنگ و تجاوز، تمام کننده آن آنها نخواهند بود چراکه تجاوز به‌ایران، سرنوشتی جدای از تجاوز و حمله به عراق و افغانستان در پی‌خواهد داشت.

وی باتاکید بر اینکه امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه تامین شود، اظهارداشت: هر کشور دیگری که به‌بهانه‌ی تامین امنیت وارد منطقه شود به ضرر کشورهای این منطقه خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه هم‌اکنون اقتدار لازم برای تامین و حفظ امنیت منطقه وجود دارد، تصریح کرد : آنچه که کشورهای قلدر را وادار به برنامه‌ریزی برای حضور در این منطقه می‌کند، روحیه و قصد چپاولگری آنان است.