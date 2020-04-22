پروژه های مسکن مهر ۵ شهرستان مازندران پیشرفت ۹۰ درصدی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، کامران اصغری عصر چهارشنبه در بازدید از پروژه مسکن مهر ۶ شهرستان رامسر با بیان اینکه مسکن مهر ۶ رامسر در ۱۱۲ واحد توسط پیمانکار در حال اجرا است، افزود: در این پروژه دو بلوک همزمان در حال ساخت بوده که پیشرفت فیزیکی خوبی دارد و یک بلوک ۵۶ واحدی در هفته دولت سال جاری بهره برداری میشود.
وی دیگر پروژههای استان مازندران را پروژه سارویه ساری، مسکن مهر آمل و نکا، محمود آباد و بابلسر عنوان کرد و افزود: ۹۰ درصد پروژهها به اتمام رسید و پروژه سارویه ساری با دو هزار و ۸۰۰ واحد تا پایان شهریور سال جاری افتتاح میشود.
اصغری گفت: با توجه به عدم تمکن مالی تعاونیها با پیگیری استاندار مازندران و نمایندگان مجلس تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافت و در حوزه زیر ساختی آب و فاضلاب استان مازندران، برق بانکهای عاملیت پرداختی وام مسکن مهر فعالیت خوبی داشتند.
وی افزود: برای پرداخت وام بانکها را به نوعی مجاب میکنیم تا آخرین مرحله آن را با توجه به پیشرفت فیزیکی پروژهها پرداخت کنند.
اصغری خاطر نشان کرد: در وضعیت کرونا ۲۶ هزار نفر جهت دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کردند که دستورالعمل پرداخت صادر و در هفته آینده اجرایی خواهد شد.
وی گفت: پرداخت تسهیلات کارت اعتبار اضطراری برای ۶ دسته شغلی که در وضعیت کرونا نتوانستند فعالیت داشته باشند وام دو میلیونی پرداخت میشود و برای بازنشستگان هفت میلیون و بازنشستگان تأمین اجتماعی دو میلیون تومان وام پرداخت میشود.
وی تصریح کرد: به مشاغل خانگی در سال ۹۷ مبلغ ۳۲ میلیارد تومان وام پرداخت شد که در وضعیت کرونا تولید ماسک و.. عملکرد خوبی داشتند.
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