به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا خسروانی اظهار داشت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و نیاز کشور به ماسک و لوازم بهداشتی، مجریان طرحهای اشتغال این نهاد در راستای کمک بهسلامت جامعه، از ظرفیت کارگاهها و طرحهای خوداشتغالی خود بهره گرفته و از ابتدای شیوع ویروس کوید -۱۹ در کشور، برای تأمین اقلام و لوازم بهداشتی مورد نیاز مردم و نظام سلامت، فعالیت خود را در این زمینه آغاز کردند که درمجموع، روزانه سه هزار و ۳۰۰ عدد ماسک بهداشتی و یک هزار جفت دستکش، توسط هفت واحد تولیدی متعلق به مددجویان کمیته امداد در استان هرمزگان تولید میشود.
خسروانی گفت: این کارگاهها در شهرستانهای بندرعباس، میناب، بستک، بخش توکهور و جزیره هرمز فعال هستند و تولیدات آنها شامل ماسک بهداشتی یکبار مصرف، ماسک پارچهای و دستکش بهداشتی معمولی میباشد که این تولیدات را بهصورت روزانه در اختیار مراکز بهداشتی و درمانی و اقشار مختلف مردم قرار میدهند.
وی یادآور شد: بخشی از ماسکهای تولیدشده توسط مددجویان کمیته امداد در قالب "رزمایش ملی بخشش ایرانیان" بهصورت رایگان در اختیار اقشار ضعیف و آسیبپذیر در مناطق محروم استان قرار میگیرد.
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