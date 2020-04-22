لاریجانی درگذشت آیت الله مهدی فیض قمی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت، آیت الله مهدی فیض قمی را تسلیت گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت عالم وارسته و روحانی گرانقدر، آیت الله حاج شیخ مهدی فیض قمی موجب تأسف و تأثر گردید.
این روحانی جلیلالقدر در سراسر عمر با عزت خویش به نشر علوم اسلامی و دینی و ترویج معارف اهلبیت علیهمالسلام اهتمام داشتند.
ضمن عرض تسلیت این ضایعه به پیشگاه حضرت بقیهاللهالاعظم ارواحنا فداه، حوزههای علمیه، ارادتمندان و بیت مکرم، برای ایشان رحمت واسعه و علو درجات و برای بازماندگان محترم صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت میکنم.
نظر شما