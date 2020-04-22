  1. سیاست
  2. مجلس
۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۲۰:۲۳

در پیامی؛

لاریجانی درگذشت آیت الله مهدی فیض قمی را تسلیت گفت

لاریجانی درگذشت آیت الله مهدی فیض قمی را تسلیت گفت

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت، آیت الله مهدی فیض قمی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت، آیت الله مهدی فیض قمی را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت عالم وارسته و روحانی گرانقدر، آیت الله حاج شیخ مهدی فیض قمی موجب تأسف و تأثر گردید.

این روحانی جلیل‌القدر در سراسر عمر با عزت خویش به نشر علوم اسلامی و دینی و ترویج معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام اهتمام داشتند.

ضمن عرض تسلیت این ضایعه به پیشگاه حضرت بقیه‌الله‌الاعظم ارواحنا فداه، حوزه‌های علمیه، ارادتمندان و بیت مکرم، برای ایشان رحمت واسعه و علو درجات و برای بازماندگان محترم صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌کنم.

کد مطلب 4907489

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها