گران شدن دارو ، از مصرف غير علمي دارو جلوگيري مي كند

علي اصغر كرباسي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با اشاره به اينكه اكثر مراجعه مردم كشور ما به داروخانه ها علمي نيست افزود : درصد بسياري از مردم كشور ما بر اثر يك بيماري ساده چندين بار براي دريافت دارو به دارو خانه ها مراجعه مي كنند كه در واقع اكثر اين مراجعه ها علمي صورت نمي گيرد .

وي ادامه داد : بيماران توقع دارند پس از يك روز استفاده كردن از دارو اثر بخشي آن را در اوضاع جسمي خود شاهد باشند در حالي كه اثر بخشي دارو ممكن است پس از روزها خود را نمايان كند به همين دليل مردم مرتبا پزشك خود را تغيير مي دهند و با نسخه هاي متعدد به دارو خانه ها مراجعه مي كنند و همين امر عاملي براي افزايش مصرف دارو در كشور مي شود .

كرباسي افزود : در كشورهاي اروپايي يك دارو خانه بيش از 100 نسخه در روز را جوابگو نيست اما در كشور ما ممكن است يك دارو خانه مانند هلال احمر در روز 2500 نسخه دارويي را پذيريش كند ، بنابراين مصرف دارو در كشور ما بيش از حد استانداراد است كه گراني دارو مي تواند تاحدي حداقل مصرف دارو را در كشور كنترل كند .

مسئول دارويي درمان مستقيم سازمان تامين اجتماعي تصريح كرد : راه اندازي سيستم ارجاع نيز در كشورعاملي خواهد بود تا هر فرد و خانواده فقط به پزشك مربوطه خود مراجعه كند ، بنابراين اين امر نيز مي تواند كمك موثري در كاهش مصرف دارو در كشور باشد .