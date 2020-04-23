خیرین هشترود ۲۰۰ میلیون تومان به رزمایش مواسات کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی رحیمی، دیشب در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در راستای امر مقام معظم رهبری در رابطه با رزمایش مواسات و کمک مومنانه کمک‌های خیرین هشترود جمع آوری می‌شود.

امام جمعه هشترود با اعلام این خبر گفت: ما امروز در پنجمین مرحله رزمایش مؤمنانه از سوی افراد حقیقی و حقوقی قرار داریم که توانستیم با حمایت جمع کثیری از خیرین، بسته‌های معیشتی با ارزشی بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان، گام‌های مؤثری در یاری به اقشاری که از این شرایط سخت کرونا آسیب دیده اند برداریم و اقلام ضروری شأن را تأمین کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین رحیمی همچنین از مردم شریف و خیر هشترود که به شایستگی در این راه خیر، قدم‌های چشمگیری برداشتند، تقدیر ویژه کرد.