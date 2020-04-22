توسعه مبلمان شهری استان با نگاه به پتانسیل های طبیعی شکل بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری چهارشنبه شب در نشست با شهرداران ۱۸ گانه استان، افزود: در طراحی‌های شهری نیز باید الهام بخشی از طریق طبیعت مناطق به نحو بهتری دیده شود.

کلانتری با تاکید بر توجه و حمایت برای رفع مشکلات شهرداری‌های استان، اظهار کرد: رفع مشکلات آتش نشانی‌های شهرهای مختلف از جمله این موارد است.

وی با اشاره به نیاز نگاه تخصصی شهرداران در فعالیت‌ها، خواستار عدم ورود آنها به مسائل حاشیه‌ای شد.

استاندار گردشگری را یک پتانسیل مهم برای استان دانست و خواستار توجه مناسب به طبیعت و ظرفیت‌های بومی در توسعه مبلمان و فضا سازی شهری شد.

کلانتری همچنین خواستار تمرکز بیشتر شهرداران بر ساخت و سازهای شهری شد.