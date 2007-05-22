برای مسئولیت پذیری دیگر پیر شده ام / صاحبان اندیشه در انتخابات مجلس هشتم نامزد شوند

رئیس جمهور سابق کشورمان که در حاشیه مراسم سالروز دوم خرداد با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، در خصوص نامزد نشدن خود در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت : من برای حضور همه صاحبان فکر و اندیشه در این انتخابات تلاش می کنم اما برای مسئولیت پذیری خودم دیگر کافی است .



وی افزود : مسئولیت باید به جوانها برسد .