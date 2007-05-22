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۱ خرداد ۱۳۸۶، ۱۹:۰۰

سید محمد خاتمی در پاسخ به مهر :

برای مسئولیت پذیری دیگر پیر شده ام / صاحبان اندیشه در انتخابات مجلس هشتم نامزد شوند

برای مسئولیت پذیری دیگر پیر شده ام / صاحبان اندیشه در انتخابات مجلس هشتم نامزد شوند

سید محمد خاتمی در خصوص امکان حضورش در عرصه انتخابات مجلس هشتم گفت : احساس می کنم برای مسئولیت پذیری دیگر پیر شده ام .

رئیس جمهور سابق کشورمان که در حاشیه مراسم سالروز دوم خرداد با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، در خصوص نامزد نشدن خود در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت : من برای حضور همه صاحبان فکر و اندیشه در این انتخابات تلاش می کنم اما برای مسئولیت پذیری خودم دیگر کافی است .

وی افزود : مسئولیت باید به جوانها برسد .

کد مطلب 490753

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